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Aktüel

Uşak’ta 22 litre sahte içki ele geçirildi

Uşak’ın Eşme ilçesinde yapılan operasyonda 22 litre sahte içki ele geçirilirken olayla ilgili olduğu iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 16:52:12 -
Uşak’ta 22 litre sahte içki ele geçirildi

Uşak’ın Eşme ilçesinde yapılan operasyonda 22 litre sahte içki ele geçirilirken olayla ilgili olduğu iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.


Eşme İlçe Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri sahte içki üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Ardından ekipler kimliğini ve adresini tespit ettikleri bir kişiyi teknik takibe aldı.Şüphelinin adresine yönelik düzenlenen operasyonda 22 litre sahte içki ve kaçak alkol ele geçirildi.


Olayla ilgili olduğu iddiasıyla ise 1 kişi gözaltına alındı.

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