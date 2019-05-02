Uşaklık etmeyenin tepesine biniyor

Kendisine biat etmeyen, emperyalizme direnen liderleri bir bir yok etmeye çalışan ABD’nin son hedefi yine Venezuela oldu. Küresel haydut ABD, ‘petrol zengini’ olarak bilinmesine rağmen emperyalistler tarafından uygulanan ambargolarla açlığa mahkum edilen Venezuela’ya müdahale etti. Halk tarafından seçilmiş Nicolas Maduro yönetimini devirmek için düğmeye basan ABD destekli Guaido’nun darbe girişimi, kısa sürede bastırıldı.

Petrol için İran’ı seçtiler

ABD, ikinci Dünya Savaşından sonra soğuk savaş döneminde İran, Vietnam, Guatemala, Küba, Dominik Cumhuriyeti, Şili, Nikaragua, Afganistan ve Honduras gibi onlarca ülkeyi CIA eliyle parçalamaya çalıştı. 1951’de işbaşına geldikten sonra İran’daki İngiliz petrol tesisleri başta olmak üzere tüm petrol sanayini millîleştiren Şah Rıza Pehlevi’yle büyük bir iktidar çekişmesi içine giren Başbakan Muhammed Musaddık İngilizler’in de 1953’te devrildi. Guatemala’da ise seçimle işbaşına gelen Devlet Başkanı Jacobo Arbenz Guatemala 1954’te CIA destekli askeri darbeyle devrildi. Diğer yandan Kongo’da ilk Başbakan Patrice Lumumba, 1960 yılında Belçika-ABD destekli askerî müdahale sonrasında iktidardan düşürüldü. 1963 senesinde ise Güney Vietnam’ın Devlet başkanı Ngo Dinh Diem’e yönelik askeri darbenin arkasında da ABD vardı. 1964 yılında Brezilya’da seçimle gelen Joaoa Goulart Hükümeti CIA destekli askeri darbeyle gitti.

Allende öldürüldü

Yine Endonezya’da da seçimle gelen Devlet Başkanı Sukarno askeri darbeyle gitti. 1967 yılında ise Yunanistan’da seçimlerden iki gün önce CIA destekli askeri darbe gerçekleşti. 1975 senesinde Avustralya’daki sol eğilimli Başbakan Edward Whitham’ın devrilmesinde CIA parmağı vardı. 1973 yılında CIA destekli askeri darbe Şili’yi tam bir karanlığa gömdü. Seçimle işbaşına gelen Sosyalist Başkan Salvador Allende öldürüldü ve yerini General Augusto Pinochet aldı. Şili toplumu hâlâ bu yıllarca süren ve binlerce kişinin yok olduğu kanlı ve acılı dönemin yaralarını tam sarabilmiş değil. ABD’nin bölge çıkarlarına aykırı politikalar sürdüren Honduras Devlet Başkanı Manuel Zelaya bizzat CIA marifetiyle günler süren olaylar sonrasında ülkeden kaçmak zorunda kaldı. 2002’de Chavez’e karşı darbe düzenleyen ABD, 17 yıl sonra bu kez Maduro’ya karşı benzer bir darbe girişiminde bulundu.

Saddam Ve Kaddafi

Irak’ı 23 yıl yöneten Saddam Hüseyin, 2006 yılında ABD tarafından idam edildi. Sonrasında ise Irak tarumar edildi. ABD’nin Türkiye’ye uyguladığı silah ambargosunu delerek Türkiye’ye yardım eden adam Kaddafi’yi linç ettirip Libya’nın petrolünü paylaştılar. ABD meydan okuyan Filipin Devlet Başkanı Rodrigo_Duterte">Rodrigo Duterte, aylardır ülkesinde DEAŞ terörüyle baş etmeye çalışıyor.

Mursi’ye darbeyi desteklediler

3 Temmuz 2013 tarihinde ise Mısır’da ülkenin seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’ye ABD kuklası Abdülfettah Sisi darbe yaptı. Halkının yüzde 52 oyunu alan Mursi’nin darbeyle devrilmesine ön ayak olan ABD başta olmak üzere pek çok ülke, Mısır’daki kanlı darbeyi destekledi. Darbeden sonraki iki aylık süreçte binlerce kişi katledildi, 10 binden fazla kişi yaralandı. İhvan’ın önde gelen tüm isimleri tutuklanırken, en az 1000 kişiye idam cezası verildi.

Sudan’a Siyonist dayatması

Son 60 yılında 5 askerî darbe ve 2 de iç savaş yaşayan Sudan ise geçtiğimiz ay ABD’nin hedefi oldu. Küresel haydutun “İsrail ile ilişkileri normalleştir, maddi yardımı al” teklifini elinin tersiyle iten ve “Rızık kimsenin değil, Allah’ın elindedir” diyen Cumhurbaşkanı Ömer Beşir, halkının gözü önünde kelepçelendi.

Şimdi hedef Venezuela

Venezuela’da 23 Ocak’ta kendini devlet başkanı ilan eden ABD kuklası Juan Guaido, önceki gün sabah saatlerinde sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinde yayımladığı 3 dakikalık bir videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yaptı. Guaido, Caracas’taki La Carlota Hava Üssü yakınında etrafında bir grup askerle çektiği videoyu Twitter hesabından yayımladı. Sokakların yangın yerine döndüğü Venezuela’da halkın da desteğiyle girişim kısa sürede bastırıldı. Türk dostu Venezuela Lideri Nicolas Maduro, “Bu darbe girişimi cezasız kalmayacak” diyerek küresel eşkıyaya gözdağı verdi.