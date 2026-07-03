Uşak’a coğrafi işaretli iki yeni değer
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Uşak’ın tarımsal değerlerine değerli bir tescil daha eklendi. ‘Uşak Keten Tohumu’ ve ‘Uşak Susamı’, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından coğrafi işaretle koruma altına alındı.
Uşak Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamada, kentin yerel değerlerini korumak ve tanıtmak için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Uşak keten tohumu ve Uşak susamı coğrafi işaretle tescillenerek kentin tescilli ürünleri arasındaki yerini aldı. Uşak'ın üretim kültürüne, yöresel mirasına ve marka değerine katkı sağlayan bu tescilden gurur duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.