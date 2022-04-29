Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın eşi ilk kez konuştu! Sözlerini yumuşatmaya çalışsa da...

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Uşak Valisi Funda Kocabıyık, görevinden alınarak merkeze çekildi.

Eşinin görevden alınmasına ilişkin açıklamada bulunan Hüseyin Kocabıyık, "Benim Gezi davası ile ilgili attığım tweetlerle ilgisi olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Gezi kalkışmasına ilişkin kararı hedef almıştı!

Gezi Parkı davasındaki yargı kararını hedef alan Hüseyin Kocabıyık, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Hukuk dışı kararların hakim ve savcıları bizi, hayatımızı adadığımız ne kadar kutsal değer varsa onları savunamaz hale getiriyorlar. Bu karar sahipleri mazide başardığımız her şeyi yıkıyorlar aslında. Bu yıkıma dur diyecek otorite bellidir ve ondan imdat istiyoruz." demişti.

Hüseyin Kocabıyık, eşinin görevden alınmasının ardından ilk kez konuştu.

Sözlerini yumuşatmaya çalıştı

Gezi Parkı davasındaki yargı kararını hedef almayı sürdüren Kocabıyık, şunları söyledi:

Gezi Davası hakkındaki düşüncemde aynı yerdeyim. Ciddi bir hukuk sorunu var. Kararın oluşturulmasında ve kararı oluşturan kişilerde sorun var. Bu çok açık, inkar edemeyiz. Bunu dün de söyledim bugün de söylüyorum yarın da söyleyeceğim.

Öte yandan sözlerini yumuşatmaya çalışan Hüseyin Kocabıyık, "Türkiye'de bugüne kadar değişim ve dönüşümleri yapan insan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Türkiye'nin yeni bir demokrasi hamlesi yapması gerekiyor. Bunu yapacak güç ve karizma da Cumhurbaşkanı'nda var." diye konuştu.