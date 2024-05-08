  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türk savaş gemisi komşunun uykularını kaçırdı! 8 denizaltı, 100 gemi, 39 uçak, 16 helikopter, 28 İHA! Savaşa gider gibi tatbikat!

Amerika Türkiye'ye yoğun ilgi gösterdi: Türkiye de nükleer enerjiye hazırlanıyor!

Türkiye'nin öncülüğünde birleştiler! 5 Müslüman ülke daha katil İsrail'e ticareti durduruyor!

Mehmetçikten Kosova askerlerine ALKAR'lı VURAN dersi! Zırhlı aracın tepesinden havan topu çıkıyor!

F-16 savaş uçağı düştü

Mehmet Şimşek'in hamleleri meyvesini verdi! Yıllar sonra düşüşe geçti!

DEM'lilere kurşun yağmuru! Parti binasına saldırı düzenlendi

"Kendimizi Türk milleti olarak görüyoruz"

Devlet cenazeyi de mi getirtemiyor? Hasan Saklanan’ın ailesi şehidimizi istiyor!

Birçok üründe ucuzluk! Tarım Kredi’de yeni indirim fırsatları
Kobi Uşak OSB Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleşti
Kobi

Uşak OSB Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleşti

Yeniakit Publisher
2024-05-08 17:42:00 -
Uşak OSB Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleşti

Uşak Organize Sanayi Bölgesi (UOSB) 23. Olağan Genel Kurulu, Vali Turan Ergün ve sanayicilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Uşak Organize Sanayi Bölgesi 23. Genel Kurulu Toplantısı Uşak Valisi Turan Ergün, Uşak Belediye Başkan Vekili Halil Aslan, Uşak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu üyeleri, protokol üyeleri, sanayici ve iş adamlarının katılımıyla yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan Uşak OSB Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ağaoğlu Bölgede yapılan yatırımlarla Uşak OSB'nin modern altyapısı ve gelişmişliğiyle yatırımcılar tarafından tercih edilen bir bölge olduğunu söyledi. Ardından konuşma yapan Uşak Valisi Turan Ergün “Yeşil üretim ve yeşil OSB konusunda Uşak OSB Türkiye'deki önder bölgelerden bir tanesi. Bunu daha da geliştirmek zorundayız. Bizim yapacağımız her yatırım, her gelişme aynı zamanda çevreyle de uyumlu olmak zorunda. Yani biz çevre sorunlarını öteleyen, onu dikkate almayan ama ne olursa olsun ben gelişeyim, büyüyeyim gibi bir yaklaşımdan yana asla olamayız" dedi.

Konuşmaların ardından toplantı, gündem maddelerinin görüşmesiyle devam etti.

İş dünyası üçüncü kez Düsseldorf’ta buluştu
İş dünyası üçüncü kez Düsseldorf’ta buluştu

Kobi

İş dünyası üçüncü kez Düsseldorf’ta buluştu
ÖNE ÇIKAN VİDEO

GAİB'nde "İhracatta Sınırları Aş" eğitimi
GAİB'nde “İhracatta Sınırları Aş” eğitimi

Kobi

GAİB'nde “İhracatta Sınırları Aş” eğitimi

AB-Türkiye işbirliği konulu resepsiyon düzenlendi
AB-Türkiye işbirliği konulu resepsiyon düzenlendi

Kobi

AB-Türkiye işbirliği konulu resepsiyon düzenlendi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23