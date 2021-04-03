  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Uşak merkezli 3 ilde uyuşturucu şebekesine yönelik operasyonda 19 zanlı yakalandı
Yerel

Uşak merkezli 3 ilde uyuşturucu şebekesine yönelik operasyonda 19 zanlı yakalandı

Uşak merkezli 3 ilde, uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda, aralarında elebaşının da bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 13:04:00 -
Uşak merkezli 3 ilde uyuşturucu şebekesine yönelik operasyonda 19 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik başlatılan çalışma kapsamında, Uşak, İstanbul ve İzmir'deki 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, elebaşının da aralarında olduğu 19 zanlı yakalandı.

Adreslerdeki aramada 710 gram metamfetamin, 117 uyuşturucu hap, 73 sentetik hap, 26 gram esrar, hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca ile silaha ait mermiler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, suç örgütüne yönelik daha önce düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 51 zanlıdan 11'inin "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandığı belirtildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Biden'ın kabine toplantısı fotoğrafında dikkat çeken detay
Dünya

Biden'ın kabine toplantısı fotoğrafında dikkat çeken detay

ABD Başkanı Joe Biden'ın Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği ilk kabine toplantısında çekilen fotoğrafta Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in otur..
Rus uzmandan çarpıcı açıklama: Türkiye ABD'nin tuzağına düşmeyecek
Gündem

Rus uzmandan çarpıcı açıklama: Türkiye ABD'nin tuzağına düşmeyecek

Rus uzman Nikolay Kostikin, ABD’li general Ben Hodges’in, Türkiye dahil Karadeniz ülkelerinin Rusya’ya karşı birleşmesi gerektiği yönündeki ..
Savaş an meselesi! 28 tabur asker sınırda
Dünya

Savaş an meselesi! 28 tabur asker sınırda

Rusya ile Ukrayna arasında 26 Mart'ta başlayan gerilim devam ediyor. Rusya gerçekleştirdiği tatbikatın ardından askerlerini geri çekmek yeri..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay