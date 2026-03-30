Uşak Belediye başkanının evindeki gizemli kasalar: O telefonlarda ne saklıyorsunuz?

Kasalardan telefon fışkırdı: Ne saklıyorsunuz?

Belediye Başkanı Özkan Yalım’a ait adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen görüntüler, akıllara durgunluk veren bir manzarayı ortaya koydu. Çelik kasaların içinden çıkan çok sayıda cep telefonu, "Bir belediye başkanı neden bu kadar çok telefonu özel kasalarda saklar?" sorusunu beraberinde getirdi.

Kayıt merakı mı, şantaj arşivi mi? Daha önce sızan görüntülerle Yalım’ın kayıt tutma merakı gün yüzüne çıkmıştı. Uzmanlar ve kamuoyu, bu telefonların içinde kimsenin eline geçmesi istenmeyen özel kayıtlar, mahrem görüntüler ve gizli görüşmeler olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesiyle, bu teknoloji yığınının arkasındaki gerçek niyetin deşifre edilmesi bekleniyor.

CHP yönetiminin disiplin süreci merakla bekleniyor

Kendisinden 36 yaş küçük bir personeliyle otelde uygunsuz şekilde yakalandığı iddialarıyla sarsılan Uşak Belediyesi’nde sular durulmuyor. Toplumda infial yaratan bu olayların ardından gözler CHP Genel Merkezi’ne çevrilmiş durumda.

Parti yönetiminin, hakkında bu denli ağır iddialar ve somut görüntüler bulunan Özkan Yalım için disiplin sürecini bir an önce sonuçlandırması bekleniyor. Kamuoyu cevap bekliyor: Uşak halkı, belediye imkanlarının ve makamın bu tarz skandallarla anılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, yetkililerden şeffaf bir açıklama talep ediyor.

O kasada saklanan telefonlarda ne var?

Şimdi asıl soru şu: O çelik kasalarda saklanan onlarca telefonda ne var? Gizli görüşmeler mi, siyasi pazarlıklar mı, yoksa daha derin şahsi kayıtlar mı? Dijital incelemelerin ardından çıkacak sonuçlar, sadece Uşak siyasetini değil, CHP içindeki dengeleri de sarsacak gibi görünüyor.