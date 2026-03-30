  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Araba alacaklar dikkat: Büyük zam yolda! İHA’lar başka ülkeye düştü: Hava sahası ihlali “Çok Ciddi” Vatandaşlardan şikayet yağdı, Erdoğan hemen talimat verdi! Şırnak Cizre'de Sağanak Kabusu: Mahsur Kalan 3 Kişi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı İran'dan ABD'deki protestolara destek! Trump ile Putin karşı karşıya! Rus tankeri ABD ambargosunu deldi Adana’da patlama oldu! Valilikten açıklama: Ölü ve yaralı var Trump'a artık piyasalar inanmıyor Şener Üşümezsoy'dan kritik uyarı! 'O fay stresini bitirmedi' İsrail'de siren sesleri: Milletvekilleri Sığınaklara Kaçtı!
Gündem Uşak Belediye başkanının evindeki gizemli kasalar: O telefonlarda ne saklıyorsunuz?
Gündem

Uşak Belediye başkanının evindeki gizemli kasalar: O telefonlarda ne saklıyorsunuz?

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkındaki iddialar her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. Skandalın fitilini ateşleyen "otel baskını" görüntülerinin ardından, şimdi de Yalım’ın evindeki gizemli kasalar ve içinden çıkan onlarca telefon gündeme bomba gibi düştü. Gazeteci Fatih Atik’in sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler, kamuoyunda "Neler saklanıyor?" sorusunu yüksek sesle sordurmaya başladı.

Kasalardan telefon fışkırdı: Ne saklıyorsunuz?

Belediye Başkanı Özkan Yalım’a ait adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen görüntüler, akıllara durgunluk veren bir manzarayı ortaya koydu. Çelik kasaların içinden çıkan çok sayıda cep telefonu, "Bir belediye başkanı neden bu kadar çok telefonu özel kasalarda saklar?" sorusunu beraberinde getirdi.

Kayıt merakı mı, şantaj arşivi mi? Daha önce sızan görüntülerle Yalım’ın kayıt tutma merakı gün yüzüne çıkmıştı. Uzmanlar ve kamuoyu, bu telefonların içinde kimsenin eline geçmesi istenmeyen özel kayıtlar, mahrem görüntüler ve gizli görüşmeler olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesiyle, bu teknoloji yığınının arkasındaki gerçek niyetin deşifre edilmesi bekleniyor.

CHP yönetiminin disiplin süreci merakla bekleniyor

Kendisinden 36 yaş küçük bir personeliyle otelde uygunsuz şekilde yakalandığı iddialarıyla sarsılan Uşak Belediyesi’nde sular durulmuyor. Toplumda infial yaratan bu olayların ardından gözler CHP Genel Merkezi’ne çevrilmiş durumda.

  • Süreç hızlanacak mı? Parti yönetiminin, hakkında bu denli ağır iddialar ve somut görüntüler bulunan Özkan Yalım için disiplin sürecini bir an önce sonuçlandırması bekleniyor.
  • Kamuoyu cevap bekliyor: Uşak halkı, belediye imkanlarının ve makamın bu tarz skandallarla anılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, yetkililerden şeffaf bir açıklama talep ediyor.

O kasada saklanan telefonlarda ne var?

Şimdi asıl soru şu: O çelik kasalarda saklanan onlarca telefonda ne var? Gizli görüşmeler mi, siyasi pazarlıklar mı, yoksa daha derin şahsi kayıtlar mı? Dijital incelemelerin ardından çıkacak sonuçlar, sadece Uşak siyasetini değil, CHP içindeki dengeleri de sarsacak gibi görünüyor.

İşte Uşak’a kazandırdığı dev eser! Sunum metresten açılış Özkan Yalım’dan
İşte Uşak’a kazandırdığı dev eser! Sunum metresten açılış Özkan Yalım’dan

Uşak Belediye Başkanı Yalım’ın 4 işletmesi arandı
Uşak Belediye Başkanı Yalım’ın 4 işletmesi arandı

Gözaltı sayısı arttı! CHP'li Uşak Belediyesi'ne bir operasyon daha
Gözaltı sayısı arttı! CHP'li Uşak Belediyesi'ne bir operasyon daha

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23