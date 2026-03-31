Uşak Belediye Başkanı Yalım hakkında yeni gelişme! Uçkurcu Başkan'ın mal varlığına el konuldu
Rüşvet operasyonu sırasında otel odasında belediye personeli ile basılan CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın da bulunduğu 9 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Aynı dosyada yer alan 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın mal varlığına el konulmasına karar verdi. Yalım'ın şirketlerine TMSF, kayyım olarak atandı.