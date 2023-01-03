Ürünlerimizle tanışmayan ülke yok
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, “2022’de dünyada ürünlerimizle tanışmayan ülke bırakmadık. 21 bin 501 firmamızı ihracat ailemize kattık. Bu firmalarımızla tam 3 milyar 700 milyon dolarlık ihracata imza attık. 162 ülkeye ihracatımızı artırırken, 108 ülkede ihracat rekoru kırdık. 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığımız ülke sayısını 52’ye taşıdık. 16 sektörümüz ihracat rekoruna imza atarken, 23 sektörümüzün ihracatı 1 milyar dolar sınırını aştı” diye konuştu.
Gültepe’den ayrıca “En çok ihracat yapan 10 ülkeden biri olma hedefine yürüyeceğiz” taahhüdü geldi. Gültepe, ihracatçıların taleplerini ise şöyle sıraladı: “Büyük hedeflerimizi yakalayabilmemiz için üretim kapasitemizi arttırmak, teknolojik alt yapımızı yenilemek durumundayız. Dolayısıyla Merkez Bankası’nın ve Eximbank’ın bu süreçte uzun vadeli finansman kredileriyle ihracatçılarımıza daha çok katkı vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Yeşil dönüşüm ve dijitalleşmeyle ilgili bütün yatırımların bölge ayrımı gözetilmeksizin destek kapsamına alınmasını da arzu ediyoruz.”