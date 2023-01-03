Ürünlerimizle tanışmayan ülke yok

Gültepe’den ayrıca “En çok ihracat yapan 10 ülkeden biri olma hedefine yürüyeceğiz” taahhüdü geldi. Gültepe, ihracatçıların taleplerini ise şöyle sıraladı: “Büyük hedeflerimizi yakalayabilmemiz için üretim kapasitemizi arttırmak, teknolojik alt yapımızı yenilemek durumundayız. Dolayısıyla Merkez Bankası’nın ve Eximbank’ın bu süreçte uzun vadeli finansman kredileriyle ihracatçılarımıza daha çok katkı vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Yeşil dönüşüm ve dijitalleşmeyle ilgili bütün yatırımların bölge ayrımı gözetilmeksizin destek kapsamına alınmasını da arzu ediyoruz.”