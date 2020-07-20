Ürün gamı zengin olana fırsat! Dijitalde ‘akıllı’ yatırım yapan kazanacak

Buğra Kardan

Corona virüsüyle (Covid-19) mücadele sürecinde vatandaşların taleplerini eksiksiz karşılayan e-ticaret siteleri, güçlenmeye ve büyümeye devam ediyorlar. Gelirlerine gelir ekleyen söz konusu siteler, yeni yatırımlara da imza atıyorlar.

Dönüşüm devam ediyor

2020’yi verimli geçiren, 2021 için de umutlu olan online alışveriş platformlarının pandemi döneminde iyi bir imtihan vermelerinde dijital dönüşümlerini tamamlamaları önemli rol oynuyor. Nitekim mart, nisan ve mayıs aylarında kârına kâr katan Gittigidiyor, satış kanallarını güçlendiriyor. Kullanıcılarına her kategoride zengin marka ve ürün seçeneği sunmayı önemsediklerini dile getiren Ticari Direktör Bülent Elçin, “Ülkemizin önde gelen markalarıyla çalışmaya devam ediyoruz. 28 milyon kayıtlı kullanıcısı bulunan, saniyede 1 ürün satan platformumuzda yer almanın ortaklarımızın büyümeleri, varlıklarını güçlendirmeleri için mühim olduğu kanısındayız” dedi

Yatırımlar arttı

Elçin, şu sıralar pek çok perakende markasının dijitalleşmeye yönelik yatırımlarını arttırdığına dikkat çekerek, “Zira e-ticareti güçlendi. Covid-19 tehlikesinden ötürü evlerden dışarı adım atılamaması internetten alım satımı arttırdı. Doğal olarak dijitalleşmeyle ilgili deneyimler ve yatırım planları da yeniden şekillendi. Çok sayıda mağaza, online satış kanallarına ağırlık verdi” ifadelerini kullandı.

İnternetten gelen siparişlere yetişmekte güçlük çeken Teknosa ise yeni normale geçişin ardından çoklu kanal (multichannel) satış stratejisini devam ettirmekte kararlı. 2020’nin ilk 3 ayında online satışlarını da yüzde 109 arttıran şirket, bu oranı daha da yukarı taşımayı amaçlıyor. Ürün portföyünü ve müşteri adedini önemli ölçüde artıran MediaMarkt da e-ticarette iddialı.

Online shoplar devrede

D’S Damat, Damat ve Tween markalarıyla ön planda olan Orka Holding, yeni erkek giyim ürünlerini Online Shop’ta tanıtıp sunuyor. Holding tarafından vitrine çıkarılan ve ilgi gören ürünler yazlık gömlekler ve pantolonlar. Ürünleriyle beğeni toplayan LC Waikiki ve DeFacto, e-ticaretin perakendeden alacağı payı büyütmeyi hedefliyorlar. Aynı durum Colin’s, FLO, Koton ve Mavi gibi markalar için de geçerli.

Sanal pazarlama etkili

Bu arada McKinsey & Company tarafından yapılan bir araştırma internetin gazete, dergi ve TV’ye göre potansiyel müşteriler üzerinde etkili olduğunu ortaya koydu.

Dijital pazarlamanın işletmelerin varlıklarını sürdürmede kritik bir konumda olduğunu anlatan EG Bilişim Teknolojileri CEO’su Gökhan Bülbül, şunları kaydetti: “İşletmeler artık marka bilinirliklerini ve kârlılıklarını artırmak için geleneksel pazarlama yöntemlerini değil; arama motoru optimizasyonu (SEO), Google reklamları, sosyal medya reklamlar gibi dijital pazarlama yöntemlerini kullanıyorlar. Bu değişime ayak uydurmak tercihten çok zorunluluk. Değişen tüketici alışkanlıklarına ve taleplerine hızlı çözümler üretebilmenin tek yolu ölçümlenebilir ve analiz edilebilir bir platform üzerinden pazarlama stratejisi geliştirmek.”

Yaşananlardan ders çıkarılmalı

Corona virüsü (Covid-19) tecrübesi, üretim ekonomisinin önemini gözler önüne serdi. Uzmanlar; bu tecrübeden yararlanılması ve yaşananlardan ders çıkarılması gerektiğini vurgulayarak, “Bundan böyle firmalar bunalımlara karşı ihtiyatlı olmalı, erken önlem almalı, devamlı sermaye artırımına gitmeliler” uyarısında bulunuyorlar.