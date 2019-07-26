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Urlalı sporcu ’Dünya Şampiyonası’ yolcusu

Danimarka’da başlayacak ve 4 Ağustos’a kadar sürecek olan Dünya Bisiklet Oryantiring Şampiyonasında 23 yaşındaki Urlalı milli sporcu Bircan Akpınar, Türk milli takımında yer alacak.

26 Temmuz 2019 Cuma 11:30
Urlalı sporcu ’Dünya Şampiyonası’ yolcusu

Danimarka’da başlayacak ve 4 Ağustos’a kadar sürecek olan Dünya Bisiklet Oryantiring Şampiyonasında 23 yaşındaki Urlalı milli sporcu Bircan Akpınar, Türk milli takımında yer alacak.


2018-2019 sezonu Türkiye Bisiklet Oryantiring Şampiyonası’nda, kendi kategorisinde açık ara farkla rakiplerini geçerek Türkiye şampiyonu olan ve 8 kişinden oluşan Türkiye milli takımına girmeye hak kazanan Bircan Akpınar, 26 Temmuz Cuma (bugün) başlayacak ve Türkiye için dünya şampiyonasında ter dökecek.


4 Ağustos’a kadar sürecek şampiyonada Bircan Akpınar, bir çok başarı ve şampiyonluğu elinde bulundururken, "Ülkemizi dünya şampiyonasında temsil etmek benim için çok büyük bir gurur. İnşallah Danimarka’dan şampiyon olarak döneceğiz" dedi.


Sporun ve sporcunun her zaman yanında olduğunu vurgulayan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz da, Urla’nın bir spor kenti olduğunu söyleyerek, "Birçok farklı dalda ülkemizi temsil etmiş sporcularımız var. Milli sporcumuz Bircan Akpınar’a katılacağı dünya şampiyonasında başarılar diliyorum. Urlamıza şampiyonluk ile gelip bizleri gururlandıracağına inancım tam" diye konuştu.


Bircan Akpınar 11 Temmuz 1996 yılında Urla’da doğdu. Jimnastik, yüzme, basketbol, futbol, Amerikan futbolu, oryantiring gibi sporlar yaparak birçok başarılara imza attı. Ege Üniversitesi Spor Bölümleri Fakültesini birincilik ile bitirdi. 2014 yılında Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonu, 2015 yılında Bisikletle Oryantiring Türkiye ikincisi, 2016 yılında da tekrar Oryantiring Türkiye şampiyonu oldu.


Geçtiğimiz aylarda düzenlenen Türkiye Bisiklet Oryantiring Şampiyonasında açık ara ile birinci olarak milli takıma seçildi. Akpınar, şu anda Ege Üniversitesi Spor Bölümleri’nde yüksek lisans öğrencisi olarak eğitim görüyor.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 11:30
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