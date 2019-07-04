Urla, ’Silikon Vadisi’ olmaya hazır

İzmir’i inovasyon ve girişimcilik merkezi yapmak istediğini açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz’dan destek geldi. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün Urla’da bulunduğunu hatırlatan Başkan Oğuz, “İzmir’in inovasyon ve girişimcilik merkezi olarak bilinen Urla’daki bu bölge Türkiye’nin Silikon Vadisi olabilir” dedi.

Günümüzde gelişmişlik seviyesinin bilim, bilgi ve teknolojiye yapılan yatırımlarla ölçüldüğünü belirten Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, know-how gibi teknoloji ve bilgi transferlerinin de önemini vurguladı. Endüstri 4.0’ın hızla yaygınlaştığı ifade eden Başkan Oğuz, çevreye duyarlı yeşil teknolojilerin de daha fazla tercih edildiğini kaydetti. Yeni dönemde teknolojiye sahip ülkelerin yeni dünya düzenini belirleyeceğini aktaran Oğuz, Türkiye’nin de yeni dünya düzeninde kendine yer edinmek zorunda olduğunu vurguladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in gelecek nesillere temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için çevreye duyarlı yeşil teknolojilere yönelik söylemini hatırlatan Oğuz, Urla’nın bu konuda en elverişli ilçe olduğunu ifade ederek, geniş alanların yanı sıra, doğası ve stresten uzak sakin yaşamın bölgeyi cazip kıldığını aktardı. Amerika’da bulunan ve teknoloji alanında dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olan Michigan Institute of Technology (M.I.T) ile Stanford Üniversitesi yakınındaki Silikon Vadisi gibi örnekleri veren Oğuz, benzer yapılanmanın Urla’da Yüksek Teknoloji Üniversitesi ve çevresinde hayata geçirilmesinin mümkün olduğunu kaydetti.

"Urla’ya ekonomik anlamda çok büyük değer katar"

Yüksek Teknoloji Enstitüsü çevresindeki alanların değerlendirilip Teknopark’ın büyütülebileceğini, know-how ile teknoloji ve bilgi transferinin getirileceğini kaydeden Oğuz, şunları söyledi:

"Bölgenin Teknoloji Serbest Bölgesi ilan edilmesi halinde yabancı yatırımcılar hızla yerli firmalarla ortaklık kurabilir. Böylece yurt dışına milyonlarca dolar ödediğimiz Endüstri 4.0 otomasyon sistemleri başta olmak üzere bilişim, elektronik tıbbi cihazlar, insansız hava araçlarıgibi yüksek katma değerli ürünleri bu bölgede hayata geçirebiliriz. Bölge etrafındaki düşük yoğunluklu yeni konut alanlarında da yurtdışından bilgi transferi yapmak için gelecek yabancı akademisyenler, iş adamları ağırlanabilir. Böylesi bir düzenleme hem ülkemize hem de ilçemiz Urla’ya ekonomik anlamda çok büyük değer katar."

İlk çağrı Soyer’den gelmişti

Geçtiğimiz günlerde GreenTech 2019 etkinliğine katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, artan tüketim için ihtiyaç duyulan teknolojinin çevreye uyumlu olmasının önemini vurgulamıştı. Gelecek nesillere temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için ulaşımdan endüstriye, tarımdan sağlığa hayatın her alanında yeşil teknolojilerin geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Soyer, “İzmir, tarih boyunca ticaretin, ticaretle birlikte farklı kültürlerin, ortak paydada buluştuğu bir liman kenti. Günümüzde de bu özelliklerini sürdüren İzmir, bundan sonra girişimciliğin ve inovasyonun da ilham kaynağı olacak. İzmir’in buna imkan sağlayabilecek en doğru kent olduğuna inanıyorum. İzmir; güzel iklim koşullarında mutlu bir çalışma ortamı sağlayan, yatırımcı aktörlerin buluşma noktası olabilecek önemli bir buluşma merkezidir. Biz de İzmir’i bir inovasyon şehri yapmak istiyoruz” demişti.