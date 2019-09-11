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Urla, 12 Eylül’e hazır

Urla’nın kurtuluş günü 12 Eylül kutlamaları kapsamında sahne alacak olan ’Anadolu Ateşi’ vatandaşları coşturacak.

11 Eylül 2019 Çarşamba 10:21
Urla, 12 Eylül’e hazır

Urla’nın kurtuluş günü 12 Eylül kutlamaları kapsamında sahne alacak olan ’Anadolu Ateşi’ vatandaşları coşturacak. Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, "Kutlamalar perşembe sabahı 10.00’da kortej yürüyüşüyle başlayacak ve gün boyu devam edecek. Akşam ise kutlamaların coşkusu Anadolu Ateşi ile doruğa çıkacak. Tüm İzmirlileri bu sevincimize ortak olmaya Urla’ya bekliyoruz" dedi.



İzmir’in 9 Eylül’de düşman işgalinden kurtulmasının ardından Türk ordusunun 12 Eylül’de Urla’ya girmesiyle ilçe özgürlüğüne kavuştu. Her yıl 12 Eylül’ü bayram havasında kutladıklarını belirten Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, "Bizlere özgürlüğümüzü geri veren, Urla’mızın bir kez daha küllerinden doğmasına vesile olan şanlı Türk ordusu başta olmak üzere Urla’ya giren birlikleri yöneten Albay Çolak İbrahim Bey ile bu şanlı kurtuluşta şehit düşen Yüzbaşı Kemal ve Onbaşı Baki’yi bir kez rahmet ve minnetle anıyoruz" diye konuştu.



Yürüyüş, anma, defile


Bu yılki kutlamalar hakkında da bilgi veren Başkan Oğuz, "Etkinliklerimiz her yıl olduğu gibi yine sabah kortej yürüyüşüyle başlayacak. Yıldıztepe Şehitliğindeki anma töreninin ardından Atatürk Kültür Merkezinde Kahraman Kahraman Türk Kadınları ve Kurtuluş başlıklı defile düzenlenecek" dedi.



Anadolu Ateşi ve havai fişek gösterisi


Kutlamaların konserler ile devam edeceğinin vurgulayan Başkan Oğuz, "Akşam Cumhuriyet Meydanı’nda Grup Punta konserinin ardından da coşkuyu zirveye taşıyacak olan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu sahne alacak. Birbirinden renkli kostümler ve kıvrak danslarıyla Urlalılara unutulmaz bir gece yaşatacaklar" ifadelerini kullandı. Başkan Oğuz kutlamaların hava fişek gösterisiyle taçlandırılacağını da sözlerine ekledi.



12 Eylül programı


10.00 Mermerli Çeşme’den Cumhuriyet Meydanı’na kortej


10.15 Atatürk anıtına çelenk sunma töreni


11.00 Yıldıztepe Şehitliği ziyareti


14.00 İlknur Güntürk’ün Kalıpçı’nın sunumuyla“Kahraman Türk Kadınları ve Kurtuluş” defilesi (Atatürk Kültür Merkezi)


20.00 Grup Punta konseri (İzmir Mali Müşavirler Odası Orkestrası) (Urla Cumhuriyet Meydanı)


21.15 Anadolu Ateşi (Urla Cumhuriyet Meydanı)


22.30 Havai fişek gösterisi

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 10:21
  1. konser
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