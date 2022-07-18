Ürgüp’te tarihi konaklar turizme kazandırıldı

İlçede 1960’lı yıllarda doğal afetler nedeniyle boşaltılmaya başlanan ve 1981’de tamamen başıboş bırakılan Kayakapı Mahallesi, 2011’de başlatılan restorasyonla yeniden hayat buldu.

Kayakapı Kültürel ve Doğal Çevre Koruma ve Canlandırma projesi ile 27 bin metrekare alandaki onlarca tarihi eser restore edilerek turizme kazandırıldı.

Türk ve Rumların yıllarca birlikte yaşadığı onlarca tarihi konağın yanı sıra kayadan oyma evler ile 10’uncu yüzyıla ait kilise ve Osmanlı döneminde yapılan caminin yer aldığı Kayakapı Mahallesi, restorasyonun ardından turistlerin ilgi gösterdiği konaklama alanına dönüştü.

Butik otel konseptinde hizmete sunulan Kayakapı’daki konaklara, “İsmail Ağa”, “Arabacı Köylü Mehmet”, “Kunduracı Fehmi”, “Muhacir Osman” adları verilerek, bu konaklarda geçmişte hayat sürenlerin isimleri de yaşatılıyor.

Projenin yürütücüsü ve tesisin işletmecisi Yakup Dinler, memleketi Ürgüp’ün geleceği adına önemli bir projeyi hayata geçirmenin gururunu aile olarak yaşadıklarını söyledi.