Urfa’dan kebap Türkiye’nin lider markalarından
3 bin 600 metrekare alanı ve 3 şubesi bulunan Urfa’dan kebap, ülkenin beğenilen markalarından biri konumunda. Zira müşterilerine lezzetli ürün, kaliteli hizmet sunuyor.
BENZERSİZ DENEYİM
Urfa’dan kebap, hijyenik mutfak prensibi ve taze ürün kullanımıyla benzersiz bir deneyim için misafirlerini bekliyor. İftarda sınırsız kebap menüsüyle beğeni toplayan Urfa’dan kebap, üç şubesiyle gastronomi lezzetlerinde lider marka olma yolunda devam ediyor. Ayrıca özel günler içinde hizmet veren Urfa’dan kebap, toplantı, düğün, doğum günü gibi günlerde de kullanılıyor.