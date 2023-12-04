Urfa eski il başkanı İP’teki çürümeyi ifşa etti

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Taciz, kayıp 132 milyon lira ve poşetlerle ikramiye iddialarıyla çalkalanan, peşi sıra yaşanan istifalarla dağılmanın eşiğine gelen İYİ Parti’de skandalların ardı arkası kesilmezken, bir itiraf da eski İP Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Fedai Çakmaklı’dan geldi. Akit TV’de yayımlanan “Ters Kutuplar” programına katılan Çakmaklı, İP’te dönen ‘vekil borsasını’ en ince ayrıntısına kadar anlattı. 4 yıl il başkanlığı yapan Çakmaklı, “İyi Parti’nin içinde 5’li çete var” dedi.

Listeler parayla satıldı

Milletvekili listelerinin parayla satıldığını belirten Çakmaklı, şunları anlattı: “Beşli Çete sayın genel başkanı kamufle etmiş. Bizi görüştürmediler. Bunlar; Uğur Poyraz, Metin Ergun, Ümit Dikbayır, Esma Bekar ve Ömer Karakaş. Burada bir FETÖ taktiği var. Nasıl bir partiye hizmet etmişim dedim. Genel başkanımız seni Ankara’da görmek istiyorum demiş. Gittim. Esma Bekar beni Meral hanımla görüştürmedi. Uğur Poyraz’ın yanına gittim. Bu para işleri dönüyorsa kellelerini koparacağım diyerek küfürler etti. Esma Hanım’a tekrar gittim; Urfa’da listeler yapılmış, adaylıklar parayla satılmış dedim. Bana, Fedai Başkan biz kimseyle nikâh kıymadık, istersen istifa et! O zaman vekillik için 3 milyon dolar istendiği söyleniyor. Bunlar zengin müşteri avcılığına çıktı. Ödül olarak da Şehmuz Göçmez Malatya birinci sıra milletvekili adayı yapıldı. Ömer Karakaş’a da Aydın vekilliği verildi. Beşli Çete bu parayı kendi aralarında paylaştı.

Özel jetlerle geldiler

Sayın Genel Başkan ‘Biz israf düzenini bitireceğiz’ diyor. Her grup toplantısında özel jetlerden bahsediyor. Sen muhalefette iken öylesin. Adıyaman’a özel jetle geldiler. Görüntü alınmasını istemediler. Bir genel başkan yardımcısı beni aradı. Urfa’da para konuşuldu. Büyüklerin bir sözü var, ‘hırsızlar hırsızlık yaptığında kavga etmezler, mal paylaşımında kavga ederler. İşin açıkçası bu. Genel başkan bunlardan habersiz olabilir mi? Muhalefetteyken bu kadar ‘Ali Cengiz oyunu’ oynayan bir parti iktidar olsa ne olur bilemiyorum.”