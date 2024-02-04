Üretimin üzerinde Kızıldeniz kıskacı

İmalat sanayinde üretim koşullarındaki bozulma hafiflerken, girdi fiyatlarındaki hızlı artış dikkat çekiyor. Kızıldeniz’deki gelişmeler de tedarikçilerin teslim sürelerinin uzamasına yol açıyor.

İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı PMI verileri imalat sektöründe ılımlı iyileşmenin devam ettiğini ortaya koydu.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI ocak ayında 49,2 ile son dört ayın en yüksek seviyesine çıkmasına karşın halen genişlemenin göstergesi olan 50 seviyesinin altında seyrediyor. Üretim ve talebin baskı altında kaldığı ifade edilen raporda, takip edilen on sektörden yalnızca kimya, plastik ve kauçuk sektöründe 52,5 ile kayda değer büyüdü.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI raporunda göze çarpan bir diğer gelişme enflasyondaki artış. Asgari ücret artışının yanı sıra ham madde maliyetlerindeki yükseliş ve TL’deki değer kaybının da etkisiyle birlikte girdi maliyetleri ağustos ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. İmalatçıların girdi maliyetlerindeki artışı fiyatlarına yansıtmalarıyla birlikte buradaki enflasyon son beş ayın en yüksek seviyesini gördü. En yüksek fiyat artışı kara ve deniz taşıtları sektöründe olurken en düşük artış ana metal sanayinde oldu.

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