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Ekonomi "Üretimde Teknoloji Zirvesi-Mühendislik 1.0" etkinliği
Ekonomi

"Üretimde Teknoloji Zirvesi-Mühendislik 1.0" etkinliği

Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi ve Pazarlama Bölümü Departman Müdürü Tolga Bizel: - "Bundan önceki endüstri evrelerinin yapı taşları elektrik, makine ve otomasyon şeklindeydi. Bu endüstri evresinin yapı taşı ise yazılım ve yapay zeka olacak. Gelecek, yapay zeka teknolojileriyle şekillenecek, hatta şimdiden yapay zekânın hayatımızdaki yeri her geçen gün hızla artıyor"

Yeniakit Publisher
2020-12-16 10:35:17 -
"Üretimde Teknoloji Zirvesi-Mühendislik 1.0" etkinliği

İSTANBUL (AA) - Otomotiv Mühendisliği Derneği (OTOMDER), Mekatronik ve Kadın Derneği (MEKADIN) ve Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 Derneği (Dıgıt4Turkey) tarafından düzenlenen "Üretimde Teknoloji Zirvesi-Mühendislik 1.0" etkinliği; sektör profesyonelleri, mühendisler, akademisyenler ve öğrencileri çevrim içi platformda bir araya getirdi.

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında “Dijital Fabrikalar Zamanı ve Robotlar” sunumuyla “Engineer Talks” panelinde konuşan Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi ve Pazarlama Bölümü Departman Müdürü Tolga Bizel, Nesnelerin İnterneti (IoT-Internet of Things), yapay zeka (AI-Artificial Intelligence) ve robot teknolojilerinin geleceği konusunda bilgiler verirken, yeni endüstri evresine hazırlıklı olabilmeleri için geleceğin mühendislerine tavsiyelerde bulundu.


- "Gelecekte yapay zeka ile üretim yapan fabrikalar olacak"


Açıklamada paneldeki konuşmasına yer verilen Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi ve Pazarlama Bölümü Departman Müdürü Tolga Bizel, dijital dönüşümde yeni bir evre yaşandığını, robot kullanımının hızla yaygınlaştığını ve fabrikalarda yapılan işlerin değiştiğini belirtti.

Bizel, şunları kaydetti:

"Bundan önceki endüstri evrelerinin yapı taşları elektrik, makine ve otomasyon şeklindeydi. Bu endüstri evresinin yapı taşı ise yazılım ve yapay zeka olacak. Gelecek, yapay zeka teknolojileriyle şekillenecek, hatta şimdiden yapay zekanın hayatımızdaki yeri her geçen gün hızla artıyor. Yapay zekanın en popüler yansımaları ise internet aramaları, PID döngüleri, otomatik pilot ve vizyon tanıma olarak karşımıza çıkıyor. Üretime de dâhil olan yapay zekâ, parametreleri ayarlamanın yanı sıra sorunları arama, yardımlı bakım, ses ve yüz tanıma gibi birçok beceriye sahip. Gelecekte bizi kendi kendine karar veren, aldığı bilgileri yerinde işleyen ve bunu yapay zeka teknolojileriyle taçlandıran, hareket serbestliğine sahip otonom sistemlerin birlikte çalıştığı fabrikalar bekliyor.

Robotların üretimdeki rolünün hızla artacağı yönündeki gelecek vizyonundan hareketle Mitsubishi Electric olarak biz de ileri robot teknolojileri alanında yeni nesil ürün ve çözümler geliştiriyoruz. Yapay zeka ile geliştirdiğimiz yeni nesil kolaboratif robotlarla şirketlerin robotik sistemlerini hızlı, sezgisel ve daha düşük maliyetlerde kurmalarına, hızla değişen iş ortamları ve sosyal ihtiyaçlara esnek bir şekilde yanıt vermelerine imkân sağlıyoruz. Böylece beklenmedik arızaların önlenmesi ve arızaya yol açacak parçalar hakkında kullanıcıların önceden ikaz edilmesi mümkün hale geliyor. Robotlarımız, geleneksel sistemlere göre güç sensörüyle daha hızlı ve sisteme zarar vermeden çalışıyor, öğrenerek performansını giderek artırıyor."


- "Maisart teknolojisi ile fabrikalarda verimlilik artacak"


Bizel, sirketlerin yapay zekadan maksimum fayda elde etmelerini sağlamak amacıyla Mitsubishi Electric’in tescilli AI markası “Maisart” teknolojisini kullandıklarını bildirdi.

Fabrika içinde her bir katmanda yapay zeka algoritmalarının kullanılması ve olayın buluta kadar taşınmaması için Maisart teknolojisini kullandıklarını ifade eden Bizel, "Mitsubishi Electric’s AI creates the State-of-the-ART in technology (Mitsubishi Electric’in AI’sı ile en yeni teknoloji) ifadesinin kısaltması olan ‘Maisart’ ile yapay zeka tabanlı fabrikalarda ve tesislerde ekipman duruş süresi azalırken verimliliğin artırılması sağlanıyor. Makine öğrenmesi algoritmasını kullanan bu teknoloji, sensör verilerini analiz ettikten sonra farklı operasyonel durumlar arasında üretim makinesi geçişine ilişkin bir model oluşturuyor. Biz de fabrikanın her katmanında yapay zeka algoritmalarını işleyebileceğimiz şekilde değiştirmeyi başardık. Bu alandaki yatırımlarımıza artan bir ivmeyle devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

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