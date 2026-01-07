Üretim yüzde 4 arttı

Ticari araç üretimi bu dönemde yüzde 19 artarken, hafif ticari araç üretimi yüzde 21, ağır ticari araç üretimi ise yüzde 1 arttı. Kapasite kullanım oranı toplamda yüzde 66 olarak kaydedilirken, hafif araçlarda yüzde 68, kamyon grubunda yüzde 57, otobüs ve midibüs grubunda yüzde 67, traktörde ise yüzde 37 oldu. İhracatta artış sürüyor. Toplam otomotiv ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 yükselerek 960 bin 989 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı yüzde 8 azalırken, ticari araç ihracatı yüzde 30 arttı. Traktör ihracatı ise yüzde 16 düşerek 10 bin 377 adet oldu. Dolar bazında toplam ihracat 37 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti; otomobil ihracatı yüzde 6 artışla 10.6 milyar dolara ulaştı. Ana sanayi ihracatı dolar bazında yüzde 15, tedarik sanayi ihracatı ise yüzde 6 artış gösterdi.

İç pazarda ise toplam otomotiv satışı yüzde 10 artışla 1 milyon 215 bin 876 adet olarak kaydedildi. Otomobil pazarı yüzde 11 büyüyerek 938 bin 177 adede ulaştı. Ticari araç pazarında toplam satışlar yüzde 5 artarken, hafif ticari araç pazarı yüzde 7 büyüdü; ağır ticari araç pazarı ise yüzde 4 geriledi. Ocak-ekim döneminde otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 30, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı yüzde 21 olarak gerçekleşti.