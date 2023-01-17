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Ekonomi Üretim ve satışta yoğun bir yıl bekleniyor
Ekonomi

Üretim ve satışta yoğun bir yıl bekleniyor

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, 2023’te perakendede 1.5-2 milyar lira; ihracatta da 250-300 milyon lira civarında ciro hedeflediklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 11:02:00 -
Üretim ve satışta yoğun bir yıl bekleniyor

Bayraktar, 2022’nin verimli geçirdiklerini belirtti. Geçen yıl 2021’den daha çok fındık alıp, üretip sattıklarını dile getirdi.

2023 için umutlu

Bayraktar, 2023’te de iyi efor ortaya koyacaklarının altını çizerek, “Bu sene için perakendede 1.5-2 milyar lira, ihracatta da 250-300 milyon lira civarında ciro planımız var. Sözünü ettiğimiz plan bizim büyüme trendimize uygun. Çok daha hızlı büyüme imkânına sahibiz ancak dengeli ilerlemeyi tercih ediyoruz” diye konuştu. İstihdama olumlu katkıda bulunduklarını vurgulayan Bayraktar, şöyle devam etti: “Bölgede şöyle bir sorun var, yeterince kalifiye eleman bulamıyoruz. Genelde bulduğumuz iş gücü vasıfsız oluyor. Vasıfsız elemanlar da kalifiye çalışanın ortamını istiyor. Böyle bir sıkıntı var ama son bir ayda 40-50 eleman aldık. Hala ihtiyacımız var. FİSKOBİRLİK artık yola girdi, bundan sonra her geçen yıl belki de 50-100 çalışanı çok rahat işe alacaktır. Toplamda binin üzerinde istihdamımız mevcut. Üretim tesisimizde 550 civarında, tüm bölgelerle binin üzerinde.”

Tam kapasite dolu

İhracatta katma değerli ürünlerin satışını yapmayı hedeflediklerini anlatan Bayraktar, sektörde rekabetin çok kuvvetli olduğuna işaret ederek, “Dünya devleriyle yarışıyoruz” şeklinde konuştu. FİSKOBİRLİK ürünlerine yurt içi ve yurt dışında önemli ölçüde talep olduğunu anlatan Bayraktar, “Nisan ayının ortasına kadar 3 vardiya tam kapasite doluyuz. Yeni siparişleri alınca artık yeni alternatifler yapmaya çalışıyoruz” diye ekledi.

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