Üretim ve ihracat artacak ekonomi sıçrama yapacak

Buğra Kardan

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında sunum yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın “Reel sektör için 2019 bütçesinden 32,8 milyar TL destek sağlayacağız. Yatırımlar için de 65,1 milyar lira kaynak ayıracağız” açıklaması iş dünyasını heyecanlandırdı. Yeni Akit’e değerlendirmede bulunan sanayiciler ve ticaret erbapları, bütçenin onaylanması; desteklerin devreye girmesi sonrasında büyük yatırımların hayata geçeceğini, pek çok sektörün sıçrama yapacağını ifade ediyor.

Dışa bağımlılık azalmalı

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, bütçeden ayrılan teşvik ve yatırım tutarlarının şirketlere can suyu olacağını belirtti. Bu teşvikler ve yatırımlar ile dışa bağımlılığın azaltılması, ithal ara mamullerin ülkemizde üretilmesinin amaçlanması temennisinde bulunan Cesur, “Artık her alanda yerlileşmenin, millileşmenin vakti geldi” dedi.

Finansmana erişim kolaylaşsın

Reel sektörün likidite sıkıntısı ile karşı karşıya olduğunu kaydeden Cesur, “Şu anda firmalar öz sermayeden çok borçla büyüyüp yatırım yapıyor. Bu durum hükümetin finansmana erişimi kolay kılacak adımlar atmasını gerektiriyor” dedi. Desteklerden küçük şirketlerin de istifade etmesi gerektiğini savunan Cesur, “Teşvikler tabana yayılmalı” diye konuştu.

Ülke güçlenecek

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan ise hükümetin 2019’da reel sektöre pek çok teşvik sunacağını söyledi. Bu bağlamda Orta Vadeli Program’da (OVP) geçen ve Bakan Albayrak tarafından açıklanan teşvik miktarını yerinde bulan Doğan, şu görüşleri paylaştı: “Özellikle ihracat kalemlerimizi arttıracak, cari açığımızı azaltacak reel sektör yatırımları desteklenmeli. Sanayi sektörü ön plana çıkarılmalı. Şu aşamada kurdaki yüksek hareketlilik döneminin geride kaldığını söyleyebiliriz. 2019 yılı ile yeni bir dengelenme sürecine girilecektir. Bu ortamda devreye girecek destekler atılım dönemini yeniden başlatacaktır. Unutmayalım ki Türkiye ürettikçe ekonomisi daha da güçlenecektir.”

Bilinçlendirme faaliyetleri önemli

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz da 36,8 milyar liralık teşvikin önemli ve anlamlı olduğunu dile getirerek, “Ama sübvansiyonlar ile ilgili denetim ve bilinçlendirme faaliyetleri daha da mühim” uyarısını yaptı.

Teşviklerden KOBİ’lerin haberdar olmaları gerektiğini vurgulayan Kopuz, “Bu sayede imalat ve ihracat daha da artacaktır” ifadesini kullandı. Hükümetin reel sektörün yanında durduğunu aktaran Kopuz’dan ayrıca “Ekonomiyi ve firmaları rahatlatan devlet yardımları ile yerli üretimde atak yapmak, dışa bağımlılığı daraltmak hedeflenmeli; KOBİ’lerin ihracat yapmaya yöneltmeli” önerisi geldi.