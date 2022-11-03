Üretim sıkıntısı yaşanıyordu! İphone'a bir darbe de Çin'den geldi

Dünyanın en büyük iPhone fabrikası Foxconn'un Çin Hükümeti tarafından 7 gün boyunca kapatılması emredilmesi üzerine İphone üretiminde yeni üretim sıkıntılarının yaşanması bekleniyor.

Apple CEO'su Tim Cook, Perşembe günü CNBC'ye şirketin mali dördüncü çeyrek kazançları hakkında konuşurken, şirketin üst düzey iPhone 14 Pro telefonlarının arzının kısıtlı kaldığını açıklamıştı.

CNBC'de yayınalanan bir raporda, Çin'in Henan eyaletinin merkezinde bulunan Zhengzhou Havaalanı Ekonomi Bölgesi'nin "sessiz yönetim önlemleri" uyguladığı belirtildi. Bölgede halkın dışarı çıkmasına izin verilmiyor ve kısıtlamalar 9 Kasım'da hafifletilene kadar yollarda sadece izin verilmiş araçlar serbestçe dolaşabiliyor.

Raporda ayrıca, kilitlenmenin, Zhengzhou'nun Salı günü beklenmedik bir şekilde bazı kısıtlamaları kaldırmasından sonra bölgedeki önlemlerin yeniden sıkılaştırıldığına işaret ettiği belirtildi. Şehirde, Pazartesi günü 95 Salı günü ise 358 Covid vakası bildirilmişti.

Karantina bir hafta sürecek olsa da, dünyanın en büyük iPhone üreticisinin seri üretim durumuna geri dönmesinin ne kadar süreceği bilinmiyor.