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Üretim artacak işsizlik azalacak

Türkiye ekonomisinin en önemli yapı taşlarından biri olan KOBİ’ler için hazırlanan 25 milyar lira büyüklüğündeki ‘Ekonomi Değer Kredisi’ ile hem üretim, hem istihdam artacak. MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, “KOBİ’lerimize sunulacak olan 25 milyar TL’lik destek, Türkiye ekonomisi için can suyu niteliğinde” değerlendirmesinde bulundu.

14 Haziran 2019 Cuma 11:28
Üretim artacak işsizlik azalacak

KOBİ’lerin finansmana erişimini sağlamak için yeni bir adım atıldı. Başta KOBİ’ler olmak üzere işletmeleri finansman açısından desteklemek suretiyle, ülke ekonomisine değer katmayı amaçlayan “Ekonomi Değer Kredisi” hayata geçirilecek.

5-50 milyon TL arasında değişecek

Ekonomi Değer Kredisi’nin toplam hacmi 25 milyar TL olacak. Hazine destekli kefalet miktarı 20 milyar TL olacak. Toplam kefalet limitinin 8 milyar TL’lik kısmının 0-125 milyon TL ciro aralığındaki işletmelere, 12 milyar TL’lik kısmının ise cirosu 125 milyon TL üstündeki işletmelere tahsis edilmesi öngörülüyor. Ekonomi Değer Kredisi ile firma bazında ciroya göre azami 5 milyon TL ile 50 milyon TL arasında değişen tutarlarda kredi kullandırılacak. Ekonomi Değer Kredisi uygulaması ekonomide çarkların dönmesine, üretim, ticaret, ihracat ve istihdam artışı yoluyla büyümenin sürdürülmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Can suyu niteliği taşıyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, KOBİ ve işletmelere yönelik açıklanan destek paketinin, Türkiye ekonomisi için can suyu niteliği taşıdığını söyledi. KOBİ’lerin üretkenliği ve dinamizmlerinin tam kapasite olarak çalışabilmesinin, bu ölçekteki işletmelerimizin finansmana erişim sorununun çözüme kavuşturulmasıyla sağlanabileceğini ifade eden MÜSİAD Başkanı Kaan, şu değerlendirmelerde bulundu: “Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın garantisinde ve birçok bankanın katılımıyla KOBİ’lerimize sunulacak olan 25 milyar TL’lik desteğin, Türkiye ekonomisi için can suyu niteliğinde olacağını düşünüyoruz.

Yatırımlar yeniden ivme kazanacak

KOBİ’lerimizin finansman yükünün azaltılmasıyla; 2019 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 13 oranında azalan yeni yatırımların yeniden ivme kazanacağına ve Şubat ayı itibariyle yüzde 14,7 seviyesine ulaşan işsizlik oranının çok daha makul düzeylere çekileceğine inanıyoruz.

Buna ek olarak, yılın son çeyreği itibariyle mevcut pozisyonundan çok daha alt seviyelerde gerçekleşeceğini tahmin ettiğimiz tüketici fiyatlarındaki artışla birlikte; KOBİ’lere sağlanacak olan kredilerin maliyetlerinin enflasyona endekslenmesi, desteklerden yararlanan işletmelerimiz için ciddi bir avantaj oluşturacaktır.

MÜSİAD da destek verecek

Bu vesileyle; MÜSİAD olarak üyelerimizin çok önemli bir kısmını oluşturan, sürekli üreten, katma değer sağlayan ve mevcut sermaye sistemi içindeki risklere aldırmadan inatla yoluna devam eden KOBİ’lerimize sağlanacak her türlü imkânın destekçisi olacağımızı, yeniden ifade ediyoruz.

“Piyasayı hareketlendirecek kararlar”

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç: “Ekonomi Değer Kredisi Paketi’ ile de firmalarımıza sağlanacak 25 milyar liralık finansmanın, yatırımcıya kaynak sağlayacağına inanıyoruz. Ayrıca iç piyasayı da harekete geçireceğini düşünüyoruz. Özellikle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK’nın bazı sektörlerdeki alışverişlerde taksit sayısını artırmasıyla birleşince, çok önemli bir iç talep canlanmasına yol açacaktır. Biliyorsunuz, mobilya ve elektronik eşya alımının yanı sıra, hava yolları ve konaklama, vergi ödemeleri gibi pek çok ürün ve hizmette de taksit sayısı artırıldı. Bunlar, piyasayı hareketlendirecek çok değerli kararlar. İnşallah, finansman sağlayan paketlerle birleşince, ekonomi için önemli bir sinerji oluşturacaklardır.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 11:28
  1. KOBİ
  2. Ekonomi Değer Kredisi
  3. Hazine
  4. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan
  5. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)
  6. Hazine ve Maliye Bakanlığı
  7. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç
  8. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

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