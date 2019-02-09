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‘Üreticiyi fırsatçıya teslim etmeyeceğiz'

Çiftçilerin ürünlerini düşük fiyattan satmaya mecbur bırakıldığını ifade eden TBMM, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, çalışmaları devam eden hal yasası hayata geçtiğinde, büyük zincir marketlerin hal sistemine dahil olacağını ve böylece tarladan mal alamayacağını belirtti.

09 Şubat 2019 Cumartesi 10:06
‘Üreticiyi fırsatçıya teslim etmeyeceğiz'

TBMM, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, çalışmaları devam eden hal yasası hayata geçtiğinde, büyük zincir marketlerin hal sistemine dahil olacağını ve böylece tarladan mal alamayacağını belirterek, “Ya komisyoncudan ya tüccardan ya da halden alacaklar” dedi.

Büyük zincir marketleri ile tüccarların, köylünün bu durumunu fırsata çevirdiğini ve “Ya istediğim fiyattan satarsın ya da ürünün çürür” tehdidi ile ürünü ucuza aldığını kaydeden Kılıç, “Çiftçi ürününü düşük fiyattan satmaya mecbur bırakılıyor” ifadesini kullandı.

Tarladaki ürünün, sadece zincir marketler ve tüccarlar aracılığıyla değil aynı zamanda komisyoncular üzerinden de tüketiciye ulaştırıldığına işaret eden Kılıç, burada da çok ciddi sıkıntılar yaşandığını vurguladı.

Kılıç, yürürlükteki kanunlara göre komisyoncuların üreticiden en fazla yüzde 8 oranında bir komisyon alabildiğini ve alınan ürünün ikinci bir komisyoncuya satılamayacağını kaydetti.

Yasada belirtilen şekliyle uygulanması durumunda komisyoncuların ancak yüzde 4 oranında kâr elde ettiğini, komisyoncuların ayakta kalması için bu rakamın normal olduğuna değinen Kılıç, “Ancak sahada farklı bir uygulama var. Komisyoncular, aldıkları ürünü yasalara aykırı olarak yüzde 8 kâr oranıyla başka komisyonculara satıyor. Tarlada ucuza alınan ürün, komisyoncularda el değiştirdikçe fiyat da artmış oluyor. Mevcut sistemde üreticiler, perakende satışını elinde tutan zincir marketler, büyük tüccarlar ve komisyoncuların insafına kalmış durumda. Buna seyirci kalamayız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 10:06
  1. TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç
  2. büyük zincir marketleri
  3. hal sistemi
  4. zincir marketler
  5. tüccarlar
  6. komisyoncular

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