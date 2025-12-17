Üreticiye can suyu verildi! Şile’de tarım için önemli adım atıldı!

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Alternatif Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Seralar Kaplansın, Üretim Katlansın Projesi" çerçevesinde Şile'de sera örtüsü temin töreni gerçekleştirildi.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şile'de gerçekleştirilen sera örtüsü temin törenine, Şile Kaymakamı Mustafa Çit, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

Proje kapsamında Şile'de 60 çiftçiye yaklaşık 47 bin metrekare sera naylonu teslim edildi. Beykoz, Arnavutköy ve Sarıyer ilçelerini de kapsayan proje çerçevesinde bu ilçelerdeki üreticilere de sera örtüsü temini sağlandı. Proje genelinde 130 çiftçiye yaklaşık 142 bin 570 metrekare sera naylonu teslim edilerek örtü altı üretimin yaygınlaştırılmasına katkı sunuldu.

Toplam bütçesi 3 milyon 386 bin lira olan projenin 2 milyon 539 bin lirası Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından karşılanarak üreticilere mali destek sağlandı. Programla örtü altı üretimin yaygınlaştırılması, üretim maliyetlerinin azaltılması ve üreticilerin gelirlerinin artırılması hedefleniyor.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, örtü altı üretimin artırılmasının tarımsal sürdürülebilirlik, verimlilik ve üretim sürekliliği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, bu tür destek projelerinin üreticilerin rekabet gücünü artırdığını ifade etti.