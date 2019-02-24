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Üreticiye alım garantili ürün desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kırşehir’de hayata geçireceği ‘sözleşmeli ürün modeli’ sayesinde yeşil mercimek, kırmızı mercimek, nohut ile domates üretiminde çiftçiye alım garantili destek sağlanacak.

24 Şubat 2019 Pazar 09:43
Üreticiye alım garantili ürün desteği

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, bu modelle verimliliği artırarak çiftçilerin gelir ve refah seviyesini yükseltmeyi amaçladıklarını söyledi. Sözleşmeli ürün projesinin ülke ekonomisine önemli katkı sunacağını vurgulayan Akın, şu açıklamalarda bulundu: “Proje kapsamında Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ürünlerin kalitesinin artması için gerekli çalışmaları yapacak. Kooperatifimiz de üreticilerin ürettikleri ürünleri rayiç bedelleri üzerinden alacak. İlk etapta bin ton nohut, bin ton kuru fasulye, 500 ton yeşil mercimek, 500 ton kırmızı mercimek, 6 bin ton salçalık domates üretilecek. Belediyemiz de kendi mülkiyetindeki arazileri üretim yapmak üzere çiftçilerimize kiralayacak, domates üretimi için gerekli fidanların bedellerinin yüzde 50’sini karşılayacak.

Genç çiftçiler yetiştiriyor

Ziraat Bankası tarafından 2018’de hayata geçirilen Genç Çiftçi Akademisi büyüyor. Akademinin Ankara, Adana, Bursa ve Şanlıurfa’da düzenlenecek eğitim programları için başvurular devam ediyor. Ziraat Bankası Tarım Politikaları Bölüm Başkanı Ferhat Pişmaf, 18-30 yaş grubunun yararlanacağı programlarda sığır besiciliği, koyun ve keçi yetiştiriciliği, mantar yetiştiriciliği eğitimleri verileceğini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 09:43
  1. Şanlıurfa
  2. Bursa
  3. Ankara
  4. Adana
  5. Kırşehir Valisi İbrahim Akın
  6. Sözleşmeli ürün projesi
  7. Ziraat Bankası
  8. Genç Çiftçi Akademisi
  9. Ziraat Bankası Tarım Politikaları Bölüm Başkanı Ferhat Pişmaf
  10. sığır besiciliği
  11. koyun
  12. mantar yetiştiriciliği

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