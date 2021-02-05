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Yerel Üreticinin 3 bin kilogram tütününü çalan şüpheli yakalandı
Yerel

Üreticinin 3 bin kilogram tütününü çalan şüpheli yakalandı

Malatya'da bir çiftçinin 3 bin kilogram tütününü çalan şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 11:55:00 -
Üreticinin 3 bin kilogram tütününü çalan şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yeşilyurt ilçesi Kuşdoğan Mahallesi'nde üretici A.H.T'ye ait evin deposunda bulunan 3 bin kilogram kuru tütünün çalınması üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri, yaptıkları takip sonucu tütünleri çalan M.Ç'nin ürünleri Çayır Mahallesi'nde bulunan bir yakınına ait depoda sakladığını belirledi. 

Şüpheliyi gözaltına alan ekipler, depoda ele geçirdiği tütünleri sahibine teslim etti.

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