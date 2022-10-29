Üreticilere en çok alan bazlı destek ödemesi yapılacak

Bütçe, 2022’ye göre yüzde 35.6 arttırılarak 39.8 milyar liradan 54 milyar liraya yükseltildi. Gelecek yıl için en fazla pay yüzde 35.2’yle (19 milyar 32 milyon lira) alan bazlı tarımsal destek ödemelerine ayrıldı. Bunu yüzde 22.4 pay (12 milyar 105 milyon lira) hayvancılık, yüzde 11.7 payla (6 milyar 307 milyon lira) kırsal kalkınma destek ödemeleri takip etti. Fark ödemesi için 6.2 milyar lira ayrıldı.