Üretici ülkeler piyasayı da belirliyor! Altın Türkiye'de en çok bu bölgelerde çıkarılıyor

Altın madeni neredeyse dünyanın her yerinde bulunuyor. Ama kimi bölgelerde tonlarca, kimi bölgelerde sadece birkaç gram. Bu madene en sık rastlanılan bölgeler Kuzey Amerika, Okyanusya, Afrika ve Asya. Küresel altın madenciliği pazarındaki kilit bölgeleri Asya Pasifik, Avrupa, Rusya, Orta Doğu, Afrika, Kuzey Amerika, Okyanusya, Güney ve Orta Amerika olarak sıralanabilir.

Dünya geneli sıralaması

Trading Economics'in bu yılın mart ayındaki verilerine göre Amerika Birleşik Devletleri 8133, Almanya 3355, İtalya 2452 Fransa 2437 Rusya 2327 Çin 2068 İsviçre 1040 Japonya 846, Hindistan 795 Hollanda 612 ton altın çıkarıyor. Türkiye özelinde bakıldığında ise 572 ton.

Türkiye'de nerelerde bulunuyor?

Altın, uluslararası piyasaları derinden etkileyen varlığı ile global anlamda popüleritesini artırırken ulusal ekonomilerin pozitif ya da negatif yönde şekillenmesinde de önemli bir role sahip.

Ülkemiz altın rezervleri bakımından üretim yönünden yadsınamayacak bir konumda.572 ton rezerv kapasitesiyle dünyada en çok altın rezervine sahip 11’inci ülke olmayı başaran Türkiye’de farklı bölgelerde altın çıkarmaya da devam etmekte.

Öne çıkan bölge ve iller şöyle:

Uşak: Uşak’ta bulunan Kışladağ Altın Madeni’nde yılda yaklaşık 13 ton altın çıkarılıyor. Buna göre Uşak, Türkiye’de en çok altın çıkarılan il olma özelliği taşıyor.

Erzincan: Erzincan, Çöpler Altın Madeni’nde çıkarılan yaklaşık 7 ton altın ile ikinci sırada.

Ordu: Altıntepe Madeni’nde çıkarılan yaklaşık 5 ton altın, Ordu’yu Türkiye’de en çok altın çıkarılan iller listesinde üçüncü sıraya yerleştiriyor.

İzmir: Efemçukuru Altın Madeni yılda yaklaşık 4 ton altın ile dördüncü sırada.

Balıkesir: İvrindi Altın Madeni’nde yılda yaklaşık 3 ton altın çıkarılıyor.

Çanakkale: Lapseki’de bulunan altın madeni de Türkiye’nin hatırı sayılır altın yatakları arasında bulunuyor. Lapseki Altın Madeni’nde yılda ortalama 1,8 ton altın çıkarılıyor.

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