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Üretici ile marketler YÖREX’te buluştu

Türkiye’nin yöresel ürünlerini tek bir çatı altında sergileyen 9. Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX), bu yıl ilk kez üretici firmalarla, ulusal market zincirlerini Antalya’da aynı masada buluşturdu.

25 Ekim 2018 Perşembe 12:39
Üretici ile marketler YÖREX’te buluştu

Antalya Ticaret Borsası tarafından düzenlenen fuara 72 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden 485 kurum ve firma katıldı. 5 gün sürecek fuar boyunca çeşitli organizasyonlar tertip edilecek ve Türkiye’nin bütün yöresel ürünleri görücüye çıkacak. Fuarı 200 bini aşkın kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Fuara destek veren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yaptığı konuşmada, “Her ilin, her ilçenin yöresel lezzetleri, coğrafi işaretli ürünleri burada sergileniyor. YÖREX; coğrafi işaretli ürünlerin, hem Türkiye, hem de dünya ile buluşmasını sağlıyor. YÖREX aynı zamanda birlik ve beraberliğin simgesidir” dedi.

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır da, yöresel ürünlerin pazar payının artması için üretici firmalar ile ulusal ve yerel market zincirleri temsilcilerini bu yıl ilk kez ikili görüşme masasına oturtacaklarını dile getirdi.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 12:39
  1. Antalya Ticaret Borsası
  2. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
  3. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
  4. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
  5. Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır

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