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Dünya Ürdün'den İsrail'e İran resti! 'İzin vermeyeceğiz'
Dünya

Ürdün'den İsrail'e İran resti! 'İzin vermeyeceğiz'

Yeniakit Publisher
2024-04-19 22:40:00 -
Ürdün'den İsrail'e İran resti! 'İzin vermeyeceğiz'

Orta Doğu'da İsrail'İn hamleleriyle gerilim tırmanırken Ürdün'den yeni bir açıklama geldi. Ürdün, İsrail'in, İran'ı hedef almak için hava sahasını ihlal etmesine izin vermeyeceğini açıkladı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan, dün New York'ta yaptıkları görüşmeden saatler sonra bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Safedi, bölgede yaşanan tehlikeli gerginliğin azaltılmasının gerekliliğini vurguladığı görüşmede, Ürdün'ün, İran ile İsrail arasında bir çatışma alanına dönüştürülmesine, ülkesinin ve vatandaşlarının güvenliğinin tehlikeye atılmasına izin vermeyeceğini ifade etti.

Bakan Safedi, ülkesinin, "İsrail'in, İran'ı hedef almak için hava sahasını ihlal etmesine izin vermediğini ve vermeyeceğini, İran'ın da Ürdün hava sahasını ihlal etmesine izin vermeyeceklerini" belirtti.

Mevcut gerilimin dikkatleri İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarından uzaklaştırmaktan başka bir amaca hizmet etmeyeceğini ifade eden Safedi, Gazze için el ele vermenin öncelikleri olması gerektiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ise Ürdün’e saygı duyduklarını, Amman’ın ve bölgenin güvenliğine önem verdiklerini ifade etti.
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İsrail'in İran ve Suriye'ye saldırdığı iddiaları

İran devlet televizyonu, İran Hava Kuvvetleri Üssü'ne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiğini duyurmuştu.

İran resmi ajansı IRNA da patlama seslerinin Tebriz eyaletinin kuzeybatısından da geldiğini kaydetmişti.

Amerikan medyası ise ABD'li yetkililere dayandırarak yayımladığı haberlerde, İsrail'in İran'a yönelik saldırı düzenlediğini bildirmişti.

İsrail makamları, konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken İranlı yetkililer, henüz doğrudan İsrail'i suçlamadı.

Öte yandan, Suriye haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in, ülkenin güney sınırlarındaki hava savunma sistemlerinin bulunduğu birkaç noktaya roket saldırısı düzenlediği ileri sürülmüştü.

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