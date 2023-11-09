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Dünya Ürdün'den geri adım! Askeri seçenekler Filistin-israil anlaşmazlığında...
Dünya

Ürdün'den geri adım! Askeri seçenekler Filistin-israil anlaşmazlığında...

Yeniakit Publisher
2023-11-09 13:10:00 -
Ürdün'den geri adım! Askeri seçenekler Filistin-israil anlaşmazlığında...

Ürdün Kralı 2. Abdullah, siyonist işgal rejiminin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında askeri seçeneklerin çözüm olamayacağını söyledi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, siyonist işgal rejiminin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında askeri seçeneklerin çözüm olamayacağını söyledi.

Ürdün: Askeri seçenekler Filistin-israil anlaşmazlığında çözüm olamaz

Ürdün Kralı 2. Abdullah, siyonist işgal rejiminin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında askeri seçeneklerin çözüm olamayacağını söyledi.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah, Bahreyn Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Diyab Bin Sakr en-Naimi'yi başkent Amman'da kabul etti.

Kral Abdullah, görüşmede, "Gazze'deki savaşın durdurulması için baskı oluşturmak amacıyla uluslararası toplumla çalışmaların yoğunlaştırılması gereğini" vurguladı.

Sivillerin korunması, Gazze'deki kuşatmanın kaldırılması ve insani yardımın kesintisiz olarak yerine getirilmesinin önemine dikkati çeken Abdullah, "askeri ve güvenlik çözümlerinin Filistin-israil anlaşmazlığını sona erdirmede başarılı olmayacağını, iki devletli çözüme dayalı, adil ve kapsamlı bir barışı sağlayacak siyasi çözümün" gerektiğini söyledi. (İLKHA)
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