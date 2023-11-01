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Gündem Ürdün'den ayakta alkışlanacak İsrail hamlesi!
Gündem

Ürdün'den ayakta alkışlanacak İsrail hamlesi!

Yeniakit Publisher
2023-11-01 20:08:00 -
Ürdün'den ayakta alkışlanacak İsrail hamlesi!

Ürdün'ün, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik şiddetli saldırıları sebebiyle Tel Aviv Büyükelçisini "derhal" geri çağırdığı ve protestolar sonrası ülkesine giden İsrail'in Amman Büyükelçisinin dönmesine de izin vermeyeceği bildirildi.

Ürdün'ün, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik şiddetli saldırıları sebebiyle Tel Aviv Büyükelçisini "derhal" geri çağırdığı ve protestolar sonrası ülkesine giden İsrail'in Amman Büyükelçisinin dönmesine de izin vermeyeceği bildirildi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'nin, Ürdün'ün İsrail'in Gazze'ye yönelik şiddetli savaşını reddeden ve kınayan tutumunun bir ifadesi olarak Tel Aviv Büyükelçisi Gassan el-Mecali'yi derhal Ürdün'e geri çağırmaya karar verdiği belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının "masum insanları öldürdüğünü, benzeri görülmemiş bir insani felakete yol açtığını kaydeden Safedi, bu saldırının, "tüm bölgenin güvenliğinin yanı sıra uluslararası güvenlik ve barışı tehdit edecek şekilde genişlemesi için tehlikeli olasılıklar taşıdığını" vurguladı.

Yoğun protestolar nedeniyle daha önce Ürdün'den ayrılmış olan İsrail'in Amman Büyükelçisi Rogel Ben Moşe Rachman'ı Amman'a geri göndermemesi amacıyla İsrail Dışişleri Bakanlığı'na bilgi verilmesi için Dışişleri Bakanlığı'ndaki ilgili departmana talimat veren Safedi, "büyükelçilerin görev yaptığı ülkelerine geri dönüşünün, İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşı durdurması ve bu saldırılar sebebiyle Filistinlileri gıda, su, ilaç ve haklarından mahrum bırakan tüm tedbirlerini durdurmasıyla bağlantılı olduğunu" ifade etti.
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Safedi, şu değerlendirmede bulundu:

"Ürdün, Gazze'deki savaşı durdurmak, sivillere insani yardım ve koruma sağlamak, İsrail'in saldırılarının bölgenin geleceği üzerinde yıkıcı etki oluşturmasını önlemek ve iki devletli çözüm temelinde adil ve kapsamlı bir barış ortamı oluşturmak için çalışmaya devam edecek."

İsrail Dışişleri Bakanlığı, henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.

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