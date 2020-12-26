Ürdün'deki Suriyeli mülteciler, 2021'de vatanlarına dönmek istiyor

REMSE (AA) - LEYS EL-CUNEYDİ - Ürdün'de yaşayan Suriyeli mülteciler, 2021 yılında 10 senedir çektikleri acıların dinmesini, vatanlarında barış ve huzur içinde yaşamayı istiyor.

Suriye sınırındaki Ürdün'ün Er-Remse kentinde mülteci kamplarında kalan ve yıllardır zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren Suriyeliler, yeni yılda vatanlarında olmanın hayalini kuruyor.

Yıllardır bitmeyen savaşın artık sona ermesini umut eden mülteciler, 2021 yılına barış ve huzurun hakim olmasını, güvenli bir şekilde yaşamayı istiyor.

Suriyeli Halud Abdullah (36), AA muhabirine yaptığı açıklamada, acımasız savaşta eşini kaybettiğini, 5 çocuğuna kendisinin baktığını belirterek, "Üzerimdeki sorumluluk büyük. Yaşadığımız zor şartlara rağmen huzur istemekten vazgeçmedim." dedi.

Devrimin başlamasına yol açan özgürlük ve onurlu yaşam taleplerine bağlı olduğunu söyleyen Abdullah, kriz ne kadar uzarsa uzasın bundan taviz vermeyeceklerini ifade etti.

Abdullah, "Herkesin farklı hayalleri vardır. Genel olarak bütün Suriyelilerin hayali de vatanlarında barış ve güvenliğin hakim olması." diyerek, yeni yıldan beklentilerini dile getirdi.

- "Tek isteğim savaşın bitmesi ve vatanımıza dönmek"

Kampta yaşayan Bilal Salih (42), özgürlük ve onur taleplerinden vazgeçmeyeceklerini belirterek, "Tek istediğim bu savaşın bitmesi ve vatanımıza dönmek." dedi.

Gerçekten zor şartlar içinde olduklarını söyleyen Salih, insanların birbirinden ayrı düştüğüne, parçalandığına, bölündüğüne işaret ederek, yeni yılda zulmün sona ermesini ve savaş nedeniyle ayrılan insanların bir araya gelmesini istediğini ekledi.

Vatanına dönmek isteyen Suriyelilerden Neha el-Humusi de "Dünya ülkelerinin yanımızda olmasıyla devrim için büyük kazanımlardan bahsetmek isterdik. Ancak şuan yalnızca topralarımıza dönmek için barış ve istikrar dileyebiliyoruz." şeklinde konuştu.

- "Allah, Suriye'deki çocuklara yardım etsin"

Daha bebekken savaşla tanışan ve acılarla yoğrulan 12 yaşındaki Ali İbrahim ise Ürdün'de olmasına rağmen Suriye'deki yaşıtlarının yaşadığı acıları bildiğini belirterek, "Allah, Suriye içindeki çocuklara yardım etsin. Rabbim onların da bizim de üzerimizdeki belayı def etsin." dedi.

Ürdün genelinde bulunan 1,3 milyon Suriyeliden yarısının "mülteci" statüsünde olduğu, diğerlerini ise Suriye'deki iç savaştan önce çeşitli nedenlerle Ürdün'e gelen ancak savaş nedeniyle ülkesine dönemeyenlerin oluşturduğu ifade ediliyor.