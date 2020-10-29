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Aktüel Ürdün'de son 24 saatte 40 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Aktüel

Ürdün'de son 24 saatte 40 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-10-29 21:59:00 -
Ürdün'de son 24 saatte 40 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Ürdün'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle 40 kişinin daha yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 740'a ulaştı.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 40 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 443 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 740'a, vaka sayısının 65 bin 385'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının da 7 bin 909 olduğu aktarıldı.

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