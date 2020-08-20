Ürdün'de Kovid-19 vakalarının artması üzerine önlemler yeniden sıkılaştırılıyor

AMMAN (AA) - LEYS EL-CUNEYDİ - Ürdün'de son zamanlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması üzerine ülkede virüsün yayılmasını önlemek için alınan önlemler yeniden sıkılaştırıldı.

Ürdün'de vakaların artışının, virüsün kaynağı haline gelen sınır geçişlerinin takibindeki zafiyetin yanı sıra hükümetin tedbirleri uygulamakta gevşeklik göstermesinden kaynaklandığı belirtiliyor.

Ürdün Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 14 günde 195 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu.

Bakanlık, vakaların çoğunun, özellikle de Suriye ile ülke arasındaki Cabir-Nasib Sınır Kapısı başta olmak üzere geçişlerden geldiğini tespit etti.

- Virüsle mücadelede yeni standartlar

Ürdün'ün kuzey komşusu Suriye ile olan sınır geçişleri vakaların artışında büyük etkiye sahip oldu.

Ürdünlü yetkililer, Cabir-Nasib Sınır Kapısı'nı kapatarak, bölgeyi karantina altına aldı.

Hükümet Sözcüsü Emced el-Adayile, AA muhabirine yaptığı açıklamada, virüs tehlikesinin bitmediğini ve tedbirlere uyulması gerektiğini belirterek, Başbakan Ömer er-Rezzaz'ın virüsün yayılmasını engellemek için alınacak tedbirleri sıkılaştırma talimatı verdiğini söyledi.

Suudi Arabistan sınırında Ömeri Kapısı'ndaki tedbirlerin de artırılması talimatı verildiğini belirten Adayile, tedbirlere riayet edilmesi ve güvenliğin sağlanması amacıyla bölgeye jandarma ekiplerinin yönlendirildiğini ifade etti.

Son vakaların kaynağının sınır kapıları olduğunu vurgulayan Adayile, bölgede koronavirüs vakalarında artış görülmesiyle Cabir-Nasib Sınır Kapısı'nı kapattıklarını açıkladı.

Adayile ayrıca, önceki genel karantina tedbirlerine dönmemek için, bölgesel karantina şeklinde yeni bir uygulamanın yürürlüğe konulduğunu belirtti.

- Virüs tablosu kabul edilebilir seviyede

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Dosyası Görevlisi Adnan İshak da diğer ülkelere kıyasla Ürdün'de vaka sayılarının hala kabul edilebilir bir seviyede olduğunu ifade ederek, "Vatandaşların vakaların artmasından duydukları korkuyu anlıyoruz ve tüm gücümüzle vakaların en çok olduğu yerlerde aldığımız istisnai tedbirlerle virüsün yayılmasını durdurmaya çalışıyoruz." dedi.

İshak, vakaların kaynağını bildiklerini ve ekiplerin bölgeyi karantinaya aldığını söyledi.

- Asıl sorumluluk halkta

Ürdün Meclisi'ndeki Sağlık Komitesi Başkanı Muhammed el-Utayika, en büyük sorumluluğun halka düştüğünü belirtti.

Utayika, virüsün orta seviyeye ulaştığını ve bunun çok tehlikeli bir gösterge olduğunu ifade etti.

"Hükümet her ne kadar tedbirler alsa da asıl sorumluluk halka düşüyor." diye konuşan Utayika, her insanın kendisini ve ailesini bu tehlikeli virüsten koruyabileceğini vurguladı.