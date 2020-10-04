Ürdün'de hükümet istifa etti

Ürdün'deki kraliyet mahkemesinden yapılan yazılı açıklamada, Kral Abdullah'ın hükümetin istifasını kabul ettiği ve yeni kabine kurulana kadar görevine devam etme kararı aldığı belirtildi.

Ürdün Kralı II. Abdullah 27 Eylül'de Anayasa'nın 32. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Temsilciler Meclisi'ni feshettiğini duyurdu.

Kral Abdullah, aynı gün iki karar daha çıkardı, önce Senatoyu feshetti ve ardından Faysal Akif Fayiz başkanlığında Senato'nun yeniden kurulacağını ilan etti.

Ürdün Anayasası'nın 74. maddesinin ikinci fıkrasına göre Kral Abdullah'ın çıkardığı bu kararın ardından hükümetin bir hafta içinde görevden ayrılması gerekti.

Kral Abdullah, 29 Temmuz'da parlamento genel seçimleri yapmaya karar vermişti. Bunun üzerine Bağımsız Seçim Komisyonu, genel seçimler için 10 Kasım tarihini belirlemişti.