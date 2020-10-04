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Dünya Ürdün'de hükümet istifa etti
Dünya

Ürdün'de hükümet istifa etti

Orta Doğu ülkesi Ürdün’de hükümet resmen istifa etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 09:40:00 - 2020-10-04 09:42:43
Ürdün'de hükümet istifa etti

Orta Doğu ülkesi Ürdün’den dünya basınına yansıyan haber geldi. Ürdün’de hükümet resmen istif etti. Kral 2. Abdullah, istifayı kabul ederek yeni kabine kuruluncaya kadar görevde kalacağı öğrenildi.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yazılı açıklama geldi. Açıklamalarda Kral Abdullah'ın hükümetin istifasını resmen kabul ettiği yer alırken geçici görev de duyuruldu.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, 27 Eylül'de yayımladığı kararnameyle anayasanın 32. maddesinin ikinci fıkrasına istinaden Temsilciler Meclisi’ni feshettiğini açıklamıştı.

Kral Abdullah aynı gün iki kararname daha yayımlayarak önce Senatoyu feshetmişti.

Faysal Akif Fayiz başkanlığında Senatonun yeniden oluşturulduğu ilan edilmişti.

Ürdün Anayasası'nın 74. maddesinin ikinci fıkrasına göre, Kral Abdullah'ın yayımladığı bu kararnamenin akabinde hükümetin bir hafta içinde görevi bırakması gerekiyordu.

Abdullah, 29 Temmuz'da, milletvekili genel seçimleri yapılması kararını duyurmuştu. Bunun üzerine Bağımsız Seçim Komisyonu da genel seçimler için 10 Kasım tarihini belirlemişti.

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