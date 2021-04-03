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Dünya Ürdün'de darbe girişimi! Kral'ın kardeşi gözaltına alındı
Dünya

Ürdün'de darbe girişimi! Kral'ın kardeşi gözaltına alındı

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın kardeşi Prens Hamza bin Hüseyin'in başkent Amman'daki Sarayı'nda gözetim altında tutulduğu açıklandı. Ülkede darbe girişimi yapıldığı belirtiliyor. Saray çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 22:21:00 - 2021-04-03 22:39:10

ABD merkezli Washington Post gazetesinin haberine göre, Kral Hüseyin'in en büyük oğlu ve Kral 2. Abdullah'ın abisi Prens Hamza bin Hüseyin ve 20 kişi "ülkenin istikrarına tehdit olduğu gerekçesiyle" gözaltına alındı.

Prensin, başkent Amman'daki Sarayı'nda tutulduğu aktarılırken, gözaltına alınanlar arasında ülkenin güvenlik teşkilatından kişiler olduğu ifade edildi.

Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan haberde ise Prens Hamza'nın gözaltına alındığı ya da ev hapsinde tutulduğu iddiaları yalanlandı.

Daha önce PETRA'da yer alan haberde eski Kraliyet Divanı Başkanı Basım İbrahim Avadallah ve bazı kişilerin gözaltına alındığı aktarılmıştı.

 

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