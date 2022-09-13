  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Ürdün'de 4 katlı bina yerle bir oldu! Ölü ve yaralılar var
Dünya

Ürdün'de 4 katlı bina yerle bir oldu! Ölü ve yaralılar var

Ürdün'ün başkenti Amman'da 4 katlı bina yerle bir oldu. Çöken binanın altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-13 20:46:00 -
Ürdün'de 4 katlı bina yerle bir oldu! Ölü ve yaralılar var

Ürdün'ün başkenti Amman'da 4 katlı bir binanın çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Ürdün'ün başkenti Amman'ın Al-Weibdeh bölgesinde 4 katlı bir bina çöktü. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yetkililer, binanın enkazından 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 11 kişinin ise yaralı olarak çıkarıldığını bildirdi.

Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Başbakan Bishr Al-Khasawneh olayın ardından bölgeyi ziyaret ederek, binanın çökmesine yol açan nedenlerin araştırılması için güvenlik güçlerine talimat verdi. Çöken binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23