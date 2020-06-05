  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Ürdün'de 2,5 ay aradan sonra ilk cuma namazı kılındı

Kovid-19'a karşı gerekli tedbirlerin alındığı camilerde Ürdünlüler, sosyal mesafeye dikkat ederek ibadetlerini yerine getirdi

Yeniakit Publisher
2020-06-05 17:00:08 -
Ürdün'de 2,5 ay aradan sonra ilk cuma namazı kılındı

AMMAN (AA) - Ürdün'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 14 Mart'ta kapatılan camiler, bugün kılınan cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı.

Cuma namazına katılan cemaat, camilerde sosyal mesafeye uyma, maske takma, eldiven giyme, şahsi seccade kullanma ve sterilizasyon cihazlarından geçme gibi Vakıflar ve Sağlık Bakanlığının önerdiği tedbirlere bağlı kaldı.

Okunan hutbelerde, Kovid-19'a yönelik önlem almanın İslami açıdan insani bir sorumluluk olduğu anlatıldı.

Ürdün hükümeti dün, 6 Haziran Cumartesi gününden itibaren ülkedeki iş yerlerinin yeniden açılacağını ve haftanın bazı günlerinde yürürlükte olan kapsamlı sokağa çıkma yasağının kaldırılacağını duyurmuştu.

Hükümet, camiler ve kiliseler gibi ibadet yerlerinin de sosyal mesafe ve maske takma gibi tedbirlere uymak şartıyla açılmasını kararlaştırmıştı.

Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 9 ölüm ve 765 vakanın kaydedildiği Ürdün'de 566 hasta ise sağlığına kavuştu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı