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Aktüel Ürdün ve Libya'da Kovid-19'dan ölümler arttı
Aktüel

Ürdün ve Libya'da Kovid-19'dan ölümler arttı

Yeniakit Publisher
2020-12-25 22:19:30 -
Ürdün ve Libya'da Kovid-19'dan ölümler arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 30, Libya'da 16 kişi hayatını kaybetti.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 30 kişinin yaşamını yitirdiği, 1616 kişinin enfekte olduğu, 1816 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Son verilerle toplam can kaybının 3 bin 711'e, vaka sayısının 285 bin 306'ya çıktığı ülkede, iyileşen hasta sayısının ise 256 bin 312'ye ulaştığı kaydedildi.

- Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 16 kişinin daha hayatını kaybettiği, 461 kişinin enfekte olduğu, 628 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Böylece vefat sayısının 1415'e, vaka sayısının 97 bin 653'e, iyileşen hasta sayısının ise 68 bin 289'a yükseldiği ifade edildi.

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