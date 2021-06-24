  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Safiye İnci’ye “Atatürk” kararı: 2 yıl 6 ay hapis cezası onandı
Almanya kıl payı yırttı
“Arakanlılar onurlarıyla ülkelerine dönmeli”
Ürdün ve Esed rejimi enerji alanında işbirliğini güçlendirmeyi görüştü
Dünya Ürdün ve Esed rejimi enerji alanında işbirliğini güçlendirmeyi görüştü
Dünya

Ürdün ve Esed rejimi enerji alanında işbirliğini güçlendirmeyi görüştü

Ürdün ve Beşşar Esed rejimi, iki taraf arasındaki petrol ve elektrik sektörüyle ilgili konuları ve bunları güçlendirmeyi ele aldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-24 00:39:00 -
Ürdün ve Esed rejimi enerji alanında işbirliğini güçlendirmeyi görüştü

Ürdün resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, Ürdün Enerji ve Maden Kaynakları Bakanı Hala Zevati, Esed rejimine bağlı Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı ve Elektrik Bakanı ile başkent Amman'da bir araya geldi.

Görüşmede, Ürdün ve Suriye arasında var olan elektrik hattı, iki ülkeyi birbirine bağlayan Arap gazı boru hattının altyapısı ve yenilenebilir enerji konuları değerlendirildi.

Ürdün Enerji ve Maden Kaynakları Bakanı Zevati, görüşme sırasında yaptığı açıklamada, iki taraf arasında enerji alanında ekonomik entegrasyon politikası çerçevesinde iş birliğini etkinleştirmenin önemini vurguladı.

Ürdün, petrol ihtiyacının yüzde 95'ini ithal ediyor ve elektrik üretiminde sıkıntı yaşıyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay