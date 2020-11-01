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Aktüel Ürdün ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı
Aktüel

Ürdün ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı

Yeniakit Publisher
2020-11-01 23:33:49 -
Ürdün ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı

İSTANBUL (AA) - Ürdün'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 866'ya, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ise 496'ya yükseldi.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 hastası 37 kişi daha hayatını kaybetti ve 3 bin 259 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 866'ya, vaka sayısı 75 bin 866'ya yükseldi.

Tedavileri tamamlanarak sağlığına kavuşanların sayısı ise 8 bin 321 oldu.

- BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 1 kişi daha yaşamını yitirdi, 1278 kişide de virüs tespit edildi.

Kovid-19 kaynaklı can kaybının 496'ya, vaka sayısının 133 bin 907'ye çıktığı ülkede sağlığına kavuşanların ise 130 bin 508 oldu.


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