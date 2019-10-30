Ürdün Tel Aviv'deki Büyükelçisi'ni ülkeye çağırdı

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Tel Aviv'deki Büyükelçi'nin danışma amacıyla Ürdün'e çağrıldığı belirtildi.

Gözaltında bulunan vatandaşları Hibe el-Lebedi ve Abdurrahman Meri'nin hayatından İsrail'in sorumlu olduğu ifade edilen açıklamada, vatandaşlarının ülkeye dönmeleri için tüm siyasi ve diplomatik icraatların yerine getirileceği vurgulandı. Açıklamada, gözaltındaki Ürdünlülerin sağlık durumlarının kötüye gittiği, İsrail'in, serbest bırakma çağrılarına icabet etmediği, bu konuda Dışişleri Bakanlığının büyük çaba gösterdiği kaydedildi.

Ayrıca İsrail'in bu hukuk dışı tutumunun Ürdün Kraliyeti tarafından kınandığı belirtilen açıklamada, İsrail'den, vatandaşlarının derhal serbest bırakılması ve ülkelerine gönderilmesi talep edildi.

İsrail güvenlik güçleri Ürdün vatandaşı Hibe el-Lebedi'yi 20 Ağustos'ta, Abdurrahman Meri'yi 2 Eylül'de, Ürdün ile Batı Şeria'yı birbirine bağlayan Kral Hüseyin Köprüsü'nü geçmelerinin ardından gerekçe göstermeksizin gözaltına almıştı.