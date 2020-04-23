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Aktüel

Ürdün ramazan dolayısıyla Kovid-19 kısıtlamalarını hafifletmeye devam ediyor

2020-04-23 03:24:51 -
Ürdün ramazan dolayısıyla Kovid-19 kısıtlamalarını hafifletmeye devam ediyor

AMMAN (AA) - Ürdün hükümeti, ramazan ayı dolayısıyla yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla alınan sokağa çıkma yasağının süresini kısalttı.

Hükümet sözcüsü Emced el-Adayile, Sağlık Bakanı Saad Cabir ile düzenlediği basın toplantısında, ramazan ayı boyunca vatandaşların dışarı çıkmalarına izin verilen saat aralığının 08.00-18.00 olarak yeniden düzenlendiğini söyledi.

Adayile ayrıca, İrbid ilindeki karantinanın, bugünden itibaren kaldırılacağını kaydetti.

Kovid-19 vakalarının çok olması üzerine İrbid, 26 Mart'ta karantinaya alınmıştı.

Adayile, daha önce yaptığı açıklamada, ramazan ayı boyunca vatandaşların sabah 10.00 ile akşam 18.00 arasında dışarı çıkmalarının serbest olacağını belirtmişti.

Sağlık Bakanı Cabir ise toplantıda, 7 kişinin daha enfekte olmasıyla ülkedeki toplam vaka sayısının 435'e yükseldiğini söyledi. Ülkede salgın nedeniyle şu ana kadar 7 kişi hayatını kaybetti.


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