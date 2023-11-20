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Dünya Ürdün medyası: İsrail ve Hamas anlaştı
Dünya

Ürdün medyası: İsrail ve Hamas anlaştı

Yeniakit Publisher
2023-11-20 01:34:00 -
Ürdün medyası: İsrail ve Hamas anlaştı

Ürdün medyasından Al Ghad, İsrail ile Hamas'ın anlaşmaya vardığını kaydederek Pazartesi günü ateşkes yapılacağını duyurdu.

İsrail'in, Hamas'ın başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası Filistin'de yeniden başlattığı katliam saldırıları sürerken, Ürdün medyasından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Ürdün merkezli yayın yapan Al Ghad'ın Hamas kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İsrail ile Hamas ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya vardı.

Ateşkesin Pazartesi günü yapılacağının açıklanırken, ateşkesin saat 11'de başlayacağı belirtildi.

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