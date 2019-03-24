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Ürdün Meclisinde Filistin şehidi için Fatiha okundu

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Filistin'de işgalci İsrail askerleri tarafından öldürülen Ömer Ebu Leyla için Ürdün Meclisinde Fatiha okundu.

24 Mart 2019 Pazar 17:11
Ürdün Meclisinde Filistin şehidi için Fatiha okundu

Ürdün Meclisinde, Batı Şeria'da bir İsrail askerinin öldüğü ve iki İsraillinin yaralandığı silahlı saldırının faili olarak gösterilen Filistinli Ömer Ebu Leyla için Fatiha okundu.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, bağımsız vekil Halil Atiyye'nin talebi üzerine, hükümetin de katıldığı meclisin sabahki oturumunun açılışında Ebu Leyla için Fatiha suresi okunarak rahmet dileklerinde bulunuldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri ile ilgili ifadelerine değinen Meclis Başkanı Atıf et-Taravine, açıklamaların kabul edilemez olduğunu, bölgedeki durumu daha da karmaşık hale getirdiğini ve İsrail'e destek vererek istikrarsızlık halinin sürdürülmesi anlamı taşıdığını belirtti.

İsrail askerleri, 20 Mart'ta Batı Şeria'da bir İsrail askerinin öldüğü ve iki İsraillinin yaralandığı silahlı saldırının faili olarak gösterilen Filistinli Ömer Ebu Leyla'yı öldürmüştü.

İsrail askerleri ses bombası da kullanmış

Görgü tanıkları, bir süre önce İsrail askerlerinin Ramallah kentinin kuzeydoğusundaki Abveyn köyüne baskın düzenleyerek bir evi abluka altına aldığını ifade etmişti.

Tanıklar, İsrail askerlerinin, bölgedeki Filistinli gençlerle çıkan arbedede gerçek ve plastik merminin yanı sıra ses bombasıyla müdahale ettiğini ve müdahale sırasında iki Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria'daki yasa dışı Ariel Yahudi yerleşim birimi yakınında bulunan Ariel ve Giti kavşaklarında 17 Mart'ta düzenlenen silahlı saldırıda bir İsrail askeri ölmüş, iki İsrailli yaralanmıştı.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 17:11
  1. Ürdün Meclisi
  2. Batı Şeria
  3. Filistinli Ömer Ebu Leyla
  4. ABD Başkanı Donald Trump
  5. Golan Tepeleri
  6. Meclis Başkanı Atıf et-Taravine

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