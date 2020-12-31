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Aktüel Ürdün, Libya, Suudi Arabistan'da ve Umman'da Kovid-19'dan ölümler arttı
Aktüel

Ürdün, Libya, Suudi Arabistan'da ve Umman'da Kovid-19'dan ölümler arttı

Katar'da vaka sayısı 143 bin 834'e ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-12-31 20:38:03 -
Ürdün, Libya, Suudi Arabistan'da ve Umman'da Kovid-19'dan ölümler arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün ve Libya'da 19'ar, Suudi Arabistan'da 9, Umman'da 2 kişi yaşamını yitirdi, Katar'da ise vaka sayısı arttı.

Ürdün Sağlık Bakanlığı, salgında 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 1427 yeni vaka tespit edildiğini, 1708 hastanın ise iyileştiğini duyurdu.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 3 bin 834'e, vaka sayısı 294 bin 494'e, iyileşenlerin sayısı da 270 bin 551'e yükseldi.

- Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 19 kişinin daha hayatını kaybettiği, 342 kişinin enfekte olduğu, 834 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, can kayıplarının 1478'e, vakaların 100 bin 277'ye, iyileşenlerin de 72 bin 107'ye çıktığı ifade edildi.

- Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, salgında 9 kişinin daha vefat ettiğini, 140 kişinin enfekte olduğunu, 171 hastanın ise iyileştiğini duyurdu.

Bakanlık, son verilerle toplam can kaybının 6 bin 223, vaka sayısının 362 bin 741, iyileşen hasta sayısının ise 353 bin 853 olduğunu açıkladı.

- Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 148 yeni vaka tespit edildiği, 276 hastanın ise iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, can kaybının 1499'a, vaka sayısının 128 bin 867'ye, iyileşenlerin sayısının da 121 bin 890'a çıktığı aktarıldı.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 213 kişinin daha enfekte olduğu, 122 hastanın ise iyileştiği kaydedildi.

Salgında bugüne kadar 245 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, son verilerle toplam vaka sayısı 143 bin 834'e yükselirken, iyileşen hasta sayısı ise 141 bin 422'ye ulaştı.

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