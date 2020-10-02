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Aktüel Ürdün Kralı, Umman Sultanı, Tunus, Irak ve Mısır Cumhurbaşkanları, Kuveyt Emiri'ne taziyelerini sundu
Aktüel

Ürdün Kralı, Umman Sultanı, Tunus, Irak ve Mısır Cumhurbaşkanları, Kuveyt Emiri'ne taziyelerini sundu

Yeniakit Publisher
2020-10-02 00:51:57 -
Ürdün Kralı, Umman Sultanı, Tunus, Irak ve Mısır Cumhurbaşkanları, Kuveyt Emiri'ne taziyelerini sundu

İSTANBUL (AA) - Ürdün Kralı 2. Abdullah, Umman Sultanı Haysem Bin Tarık, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a, hayatını kaybeden Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah için taziyede bulundu.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberine göre, Kuveyt'e gelen Ürdün Kralı Abdullah, Umman Sultanı Bin Tarık, Tunus Cumhurbaşkanı Said, Irak Cumhurbaşkanı Salih ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Kuveyt Emiri Nevvaf ile görüştü. Liderler, hayatını kaybeden Emir Sabah için Kuveyt'in yeni Emiri Nevvaf 'a başsağlığı dileğinde bulundu.

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın 91 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ülkenin yeni Emir'i olmuştu.

Emir Sabah'ın naaşı, çarşamba günü ülkenin kuzeydoğusundaki Havalli ilinde bulunan Bilal bin Rabah Camisi'nde düzenlenen ve Katar Emiri Şeyh Katar Emiri Temim bin Hamed'inde katıldığı töreninin ardından, ülkedeki en büyük mezarlık olan Suleybihat Kabristanı'nda toprağa verilmişti.



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